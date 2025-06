Nel paese dei balocchi. Pinocchio in mostra

Da oggi (ore 16,30) al 15 giugno al Circolo ricreativo culturale di Chiesanuova, a San Casciano, la mostra ’C’era una volta un pezzo di legno… Pinocchio’, organizzata dal circolo stesso con l’associazione ’Il Paese dei Balocchi’ di Sesto Fiorentino. In esposizione tanti Pinocchio giocattolo in legno, latta, cartone, celluloide, provenienti da collezioni e musei di fabbriche ormai scomparse o realizzati da artigiani. I visitatori potranno ammirare anche il costume di scena di Pinocchio dal film di Matteo Garrone creato dal grande costumista Massimo Cantini Parrini insieme alla Sartoria Tirelli Trappetti di Roma. Un settore tutto particolare dal titolo ’Hanno arrestato Pinocchio’ poi accoglierà tanti libri aperti alla pagina in cui viene raccontato l’arresto del burattino, dalla prestigiosa collezione di Lapo Baldacci. Ricostruito anche il laboratorio di Geppetto, l’aula scolastica di Pinocchio e il Paese dei Balocchi. Da ammirare anche una vetrina tutta particolare del Museo del giocattolo di Firenze e gli immancabili cinque Zecchini d’oro creati dalla più antica Zecca d’Italia, quella di Lucca. Per l’occasione sono state realizzate cinque cartoline dedicate al burattino di Carlo Lorenzini che si potranno acquistare: il ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer.