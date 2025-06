Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati

Firenze, 1 giugno 2025 – Fiamme alte e ore di paura nella notte a cavallo tra il 31 maggio e l’1 giugno al Viola Park. Un vasto incendio è scoppiato all’interno della struttura sportiva di Rocco Commisso a Bagno a Ripoli. Le fiamme si sono generate dal padiglione C sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina invadendo poi il corridoio, dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere, e il soffitto. Evacuata nella notte l’intera area. Danni importanti all’edificio, in particolare alla copertura che è anche la copertura. I vigili del fuoco di Pontassieve hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio dell’edificio.

5 foto Le fiamme sono partite da una delle stanze del padiglione C Sud e si sono rapidamente estese al corridoio, danneggiando alcune porte e il soffitto

Quattro persone - tre ragazzi e un accompagnatore adulto - sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo.

L’intervento è iniziato poco dopo le 2 e si è concluso, per la complessità delle operazioni, questa mattina alle 6. A causa dei danni riportati, il padiglione è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento dei quattro intossicati in ospedale per controlli. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Restano da chiarire le cause dell'incendio.