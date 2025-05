Fiorentina, Zaniolo si scusa: “Ho reagito male, ma nessuna aggressione fisica”

Firenze, 27 maggio 2025 – Dopo il burrascoso dopo il burrascoso dopo partita di Fiorentina-Roma (semifinale scudetto del campionato Primavera), Nicolò Zaniolo affida a un messaggio su Instagram le sue scuse, ma anche la precisazione che nell’episodio non ha aggredito nessuno, come invece sostenuto dalla Roma che parla, in una nota, di due calciatori giallorossi colpiti.

"Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri – scrive Zaniolo – So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Sono andato lì con l'unico intento di dare un segnale positivo, di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita. Purtroppo, sono stato provocato verbalmente da un ragazzo e, sbagliando, ho perso la calma. È un errore che mi pesa, soprattutto perché so di dover essere un esempio per i più giovani. Ci tengo però a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e che da parte mia, oltre ad una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. So di aver deluso qualcuno con questo episodio, ma spero che possiate capire che non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno. Detto questo, rinnovo le mie scuse. Da uomo, da sportivo e da persona che ama questo ambiente, voglio solo ricostruire e guardare avanti con umiltà".

Sulla vicenda la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta.