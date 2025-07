Santa Croce, il giallo del video virale. L’ipotesi della scalata esterna. Al vaglio decine di videocamere

Firenze, 14 luglio 2025 – Nelle immagini diventate subito virali sui social si distinguono due figure: uno si trova dietro la croce in ferro battuto che svetta sopra la Basilica di Santa Croce, l’altro si muove tra le statue marmoree degli angeli della facciata. Il video ha suscitato forti reazioni, sollevando anche alcuni dubbi sulla sua autenticità. Il filmato è girato da lontano e in bassa qualità. Sulla vicenda sono in corso indagini, mentre l’Opera di Santa Croce di Firenze ha presentato ai carabinieri una denuncia, ipotizzando la violazione di domicilio.

Come hanno fatto i due ad arrivare fin lassù? Rimane un mistero. Secondo quanto ricostruito, i due – se confermata l’autenticità del video – potrebbero aver scalato la basilica dall’esterno, sfruttando una parete meno visibile sia al personale della sicurezza sia agli occhi dei molti turisti che in questi giorni affollano la città. La polizia municipale e i carabinieri stanno intanto scandagliando le oltre cinquanta videocamere di sorveglianza presenti nell’area, pubbliche e di proprietà dell’Opera di Santa Croce: per il momento non sono emersi spunti di rilievo. Anche per questo, non viene esclusa la possibilità che i due si possano essere introdotti all’interno della chiesa per poi nascondersi e raggiungere la croce di ferro attraverso i passaggi interni.

Le indagini dovranno anche stabilire quando è stato messo in atto il blitz, mancano infatti elementi utili a determinare con precisione la data dell’accaduto. Intanto sabato è stato transennato il piano del sagrato della basilica. La decisione è stata adottata in via precauzionale e in vista dei controlli che saranno eseguiti stamattina per verificare se l’arrampicata possa aver causato danni. In caso affermativo sarà ampliata la denuncia.

Un episodio simile si era verificato nel luglio 2024, quando un giovane climber – noto sui social come Dedelate – era riuscito ad aggirare i sistemi di allarme della cupola del Duomo per arrampicarsi fino alla lanterna e girare un video poi pubblicato su Instagram.

P.m.