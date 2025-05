Fiorentina-Roma, semifinale scudetto Primavera: caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo partita nel caos nello spogliatoio della Roma Primavera (battuta per 2-1 dalla Fiorentina nella semifinale scudetto al Viola Park) tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti. Sull’accaduto ci sono due versioni discordanti.

Per la Roma, "secondo quanto ricostruito, il calciatore (ex Roma e nella seconda parte di stagione in prestito ai viola, ndr) si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso - si legge nella nota - Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".

La Fiorentina ha diffuso la versione di Zaniolo: “Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".