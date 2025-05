Primavera show al Viola Park: la Fiorentina ribalta la Roma e vola in finale scudetto

È la Fiorentina la prima finalista del campionato Primavera 2024/25: al Viola Park la squadra di Galloppa si è imposta in rimonta per 2-1 sulla Roma, al termine di una prestazione di grande cuore dove la squadra gigliata ha saputo controbattere al superiore tasso tecnico dei giallorossi, che pur avendo vinto con ampio margine la regular season (primo posto con 87 punti e miglior attacco del torneo) a Bagno a Ripoli si sono rivelati la vera delusione dei playoff, esattamente come un anno fa quando l’Under-19 perse la finale scudetto col Sassuolo. Per la Fiorentina, che domani sera conoscerà chi affronterà nella finalissima del 30 maggio (una tra Inter e Sassuolo), terzo successo su tre nel corso della stagione sui capitolini, che pure erano partiti meglio rispetto ai toscani. Botta e risposta nel primo tempo La scelta di rinunciare in partenza a Braschi e Caprini è stato infatti un dazio che la Fiorentina ha pagato caro, visto che - eccezion fatta per una conclusione di Tarantino in avvio (dove De Marzi, pur reattivo, non è parso impeccabile) - i viola hanno avuto difficoltà per gran parte del primo tempo a tenere le redini del gioco e a creare pericoli ai giallorossi. La Roma infatti, dall’alto del suo maggiore tasso tecnico, è subito salita in cattedra e dopo un paio di tentativi di Coletta ci ha pensato Graziani al 26’ a sbloccare la gara: erroraccio a centrocampo di Scuderi, palla recapitata sui piedi del numero 10 che con un tiro a fil di palo rasoterra ha realizzato il suo quindicesimo centro stagionale. La Viola da lì ha sbandato, ha rischiato di capitolare ancora su una conclusione di Romano ma poi - con la forza dei nervi - è venuta lentamente fuori: prima Tarantino ha mandato di poco fuori di testa su un cross dalla sinistra poi, al 40’, Rubino su una pennellata di Harder dalla destra ha messo alle spalle di De Marzi il suo ventesimo gol in stagione, chiudendo la prima frazione tra gli applausi degli spettatori del Viola Park (circa 1.300, di cui 100 arrivati dalla Capitale) e di Palladino, presente in tribuna. Il sorpasso di Harder Un gol, quello del figlio d’arte, che nella ripresa ha cambiato radicalmente l’inerzia della partita, con la Fiorentina che ha capito di avere le armi per vincere. E non un caso che le uniche azioni da rete degne di nota siano state quelle messe a referto dalla squadra di Galloppa: prima De Marzi si è superato su una punizione di Romani mentre poi Baroncelli ha centrato una traversa dopo un’uscita a vuoto dello stesso portiere giallorosso. La logica conseguenza è stata quindi la straordinaria rete con cui i viola hanno messo la freccia: angolo dalla destra, palla arrivata ad Harder che ha fatto fuori due avversari e si è spostato la palla sul destro mettendola poi sotto l’incrocio dei pali: delirio al Viola Park per la rete del classe 2005, cercato dal Modena per la prossima stagione. Da quel momento la Roma, come un toro davanti a un drappo rosso, ha iniziato ad attaccare a testa bassa ma con poca logica, trovando in Mannini l’unico faro della speranza: al 75’ il 2006 ha impegnato Leonardelli in una parata ai limiti dell’impossibile sul secondo palo e poi poco dopo (82’) ha colpito un legno su suggerimento di Zefi. Troppo poco per pensare di impensierire una Viola in stato di grazia, che domani si siederà sul divano in attesa di conoscere la seconda finalista del “Facchetti”. Roma 1 Fiorentina 2 ROMA: De Marzi; Mannini, Nardin (81’ Almaviva), Reale, Cama; Levak (73’ Sugamele), Romano, Coletta; Marazzotti (56’ Di Nunzio), Graziani (73’ Marchetti), Della Rocca (56’ Zefi). All. Falsini. FIORENTINA: Leonardelli; Koaudio, Baroncelli, Romani; Trapani, Gudelevicius (63’ Ievoli), Keita, Harder (88’ Deli), Scuderi (46’ Balbo); Rubino (83’ Braschi), Tarantino (63’ Caprini). All. Galloppa. Arbitro: Poli di Verona. Marcatori: 26’ Graziani, 40’ Rubino, 68’ Harder.