Aggredito in strada dalla baby gang: calci e pugni, 18enne in ospedale

Pontremoli (Massa Carrara), 1 giugno 2025 – Picchiato per strada senza motivo da una baby gang. Il 18enne che stava camminando tranquillamente assieme ad un’amica di qualche anno più giovane non poteva immaginare che poco dopo sarebbe finito al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli refertato con 25 giorni di prognosi a causa delle botte. E’ capitato la sera di qualche giorno fa in via Manfredo Giuliani nel pieno centro della zona di Verdeno.

Il ragazzo stava conversando quando improvvisamente sono comparsi fuori da un vicino parco giochi quattro giovani che si sono avvicinati e lo hanno fermato con una scusa lanciandogli una domanda: «Hai visto quello là di Milano ?». Il 18enne non avendo mai visto gli improvvisati interlocutori ha replicato che lui non conosceva nessuno. A quel punto è stato aggredito a calci e pugni in modo brutale, mentre la ragazzina in sua compagnia è riuscita a scansarsi di qualche metro per evitare di restare coinvolta nella colluttazione. La tecnica è sempre la stessa per tutti i gruppi che imperversano di sera terrorizzando adolescenti indifesi. Qualche spintone, poi le minacce e alla fine le botte così magari le vittime sono costrette a consegnare portafogli e cellulare. I giovani malviventi poi sono fuggiti a piedi prima dell’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri. Ma la baby gang potrebbe essere passata sotto le telecamere di videosorveglianza e stando alla descrizione fornita dalle vittime potrebbe trattarsi di gente già nota alle forze dell’ordine. E’ preoccupato il sindaco Jacopo Ferri: «L’agguato è ignobile e sull’episodio è stata aperta un’indagine sulla base del referto che tiene conto dei danni fisici riportati dal 18enne nel corso del pestaggio. Cercheremo di potenziare le azioni di sorveglianza della polizia urbana per evitare il proliferare di questi episodi inaccettabili». Determinante per la ricostruzione dei fatti è il lavoro investigativo condotto dai carabinieri della Stazione di Pontremoli, che hanno immediatamente avviato la raccolta di testimonianze a caldo, procedendo anche all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle zone limitrofe. E’ probabile che gli aggressori vengano da fuori. Già nel recente passato si sono registrati episodi di violenza nell’ambito di ritrovi estivi di ragazzini fino a ora tarda nelle vie di Verdeno. Non sono mancati nemmeno risse e lanci di bottiglie: comportamenti che minano il senso di sicurezza dei residenti. Ma c’è anche il problema dello spaccio di droga che fa da moltiplicatore a fenomeni di illegalità.

Un fatto analogo è accaduto proprio l’altro ieri nel piazzale di un supermercato pontremolese con un gruppo di ragazzini che hanno aggredito un coetaneo in pieno giorno di fronte a testimoni. La scena è stata vista dall’interno della struttura di vendita attraverso le vetrine. Il fenomeno delle baby gang che aggrediscono i coetanei per derubarli dei soldi, del telefonino o delle scarpe firmate sta contagiando anche i centri della Lunigiana. Anche se per ora le denunce sono poche. Molti genitori infatti preferiscono il silenzio, temendo ritorsioni ai danni dei figli da parte dei piccoli delinquenti.