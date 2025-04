Firenze, cade un pino in via Nicola Pisano: sfiorate due auto

Firenze, 24 aprile 2025 – Un grosso pino è crollato questa mattina in via Nicola Pisano, nel quartiere di Legnaia, a Firenze. L’albero, molto alto e situato all’interno di una proprietà privata, si è abbattuto improvvisamente sul marciapiede, sfiorando due auto in sosta. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si segnalano danni ai veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico e a contattare i proprietari delle auto parcheggiate.

«Mi hanno suonato il campanello e mi hanno detto che dovevo spostare la macchina perché era caduto un albero. Sono corso subito – racconta Gherardo Magnini, residente della zona – per fortuna non ci sono stati danni. I vigili del fuoco erano già al lavoro per segare il tronco. È andata bene, ma questi pini sono davvero un problema…».

Il crollo è avvenuto nelle prime ore della mattina, probabilmente a causa della pioggia intensa che ha colpito la città. Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni: un altro pino è caduto infatti tra via Lungo l’Affrico e viale De Amicis, finendo su una casa, a pochi metri da una scuola.