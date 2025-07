Incendio di sterpaglie, a fuoco anche un’oliveta. Pompieri in azione a Signa

Firenze, 1 luglio 2025 – Vigili del fuoco in azione nel Comune di Signa, nei pressi del cimitero di San Miniato in via di Castelletti, per un incendio di sterpaglie che sta interessando anche un’oliveta. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno generato una colonna di fumo visibile anche dalla FiPiLi.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest con il supporto del personale dei distaccamenti di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa e di Empoli. I pompieri stanno effettuato lo spegnimento dell'incendio e sono a protezione delle abitazioni presenti nelle immediate vicinanze dell’evento. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana.