“Il fulmine, poi il fuoco”, notte di paura per il maltempo

Poggibonsi (Siena), 23 giugno 2025 – Un fulmine si è abbattuto su un cipresso nel giardino di un’abitazione e ha dato origine a un incendio. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi per evitare pericoli per gli stessi abitanti. È questo uno degli episodi fregistrati in Valdelsa a causa del maltempo dell’altra notte: vento e pioggia, lampi, tuoni e fulmini, poco dopo le quattro. La vicenda ha avuto per teatro via delle Pancole, zona settentrionale di Poggibonsi, poco prima dell’area industriale di Drove provenendo dal centro. La signora Marcella, racconta così le sequenze a due passi dall’ingresso di casa: “Sono stata svegliata da un forte frastuono. Un suono secco e acuto che ha fatto vibrare le finestre e le porte. Poi si è verificato anche un blackout. Dalle persiane vedevo una pioggia di fulmini che illuminava il cielo. Ho cercato di dormire, però ho sentito un forte odore di bruciato che arrivava da fuori. Mi sono affacciata alla finestra e ho visto fiamme alte che bruciavano il cipresso in giardino. Ho avuto paura, perché il cielo era tutto rosso. Le scintille si diffondevano rapidamente. Io sono sola, così ho chiamato i miei figli che abitano nello stesso stabile. Mia nipote Valeria ha avvertito subito i pompieri”.

E ancora: “In pochi minuti il cipresso è bruciato. Abbiamo temuto che le fiamme si estendessero agli altri alberi. I pompieri sono intervenuti tempestivamente e l’incendio è stato domato. Quindi è tornata anche la luce. La paura, però, è stata davvero tanta”.

Altri problemi a Poggibonsi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Allagato il sottopasso pedonale tra largo Bellucci e largo Gramsci, collegamento da e per il centro storico di Poggibonsi. Cadute di alberi si sono registrate nell’area della Fonte delle Fate e in zona Maltraverso, tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, lungo la strada regionale 68. Alcuni rami di alberi sono finiti sui marciapiedi in via Montegrappa a Poggibonsi, all’altezza dei giardini pubblici. Per l’intera giornata di ieri, i pompieri e gli addetti della protezione civile hanno compiuto monitoraggio sul territorio per individuare eventuali criticità.