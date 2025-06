"Rapporto importante con il capitano"

Salvatore Nieddu potrebbe debuttare. Il capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi lo segue da tempo, ormai, e non ha nascosto che la possibilità concreta esiste. "Qualche spiraglio c’è, aspetto il momento. Speriamo che quest’anno ci sia lo spazio", dice il fantino, 22 anni, con gli occhi che brillano al solo pensiero. Sardo di Burgos, la passione per i cavalli gliel’ha trasmessa il nonno Valentino. Ha fatto un’esperienza a Newmarket prima di tornare in Sardegna. Ed approdare a Siena dove lo aveva preso a ben volere Aceto.

Salvatore, come stai vivendo l’attesa?

"Lavoro tanto, faccio molti sacrifici per provare ad arrivare all’obiettivo, a correre il Palio. Possibilmente anche a vincerlo".

Fatto un fioretto?

"No, no. Niente".

Non sei scaramantico.

"Più o meno".

Com’è cambiata la vita da quando ti sei avvicinato al Palio di Siena?

"Lavori tanto per arrivare all’obiettivo. Fai palestra, allenamento continuo. Più passa il tempo e più aumenta la determinazione. Cerco di salire ogni volta un gradino, finché uno non è pronto".

Cosa dici al capitano Nerozzi che ti ha dato fiducia.

"Tanto sa tutto. Sono pronto, sto aspettando".

Quasi un secondo babbo.

"Abbiamo un rapporto veramente importante. Da quando è diventato capitano, una decina di giorni dopo, era subito da me ed è nato tutto".

Cosa ti disse?

"Che era interessato e voleva iniziare un rapporto. ’Per me non ci sono problemi’, risposi. Infatti è venuto avanti bene. Spero che ci sia l’occasione".

Anche altre Contrade si sono avvicinate a Nieddu?

"Ne ho anche altre però il legame è forte con il Valdimontone, ho un diverso tipo di rapporto".

La.Valde.