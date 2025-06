Pontedera, 22 giugno 2025 – Un impatto tremendo, violentissimo che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 17 anni morto dopo lo scontro con un’auto. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, poco prima delle 3 di questa notte, 22 giugno, per cause in corso di accertamento è stato travolto dall’auto. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Notizia in aggiornamento