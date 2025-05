Terribile schianto. Muore un ventenne. Gravissima l’amica in auto insieme a lui

Alessandro Trovatelli, vent’anni, di Pistoia: un nome che purtroppo si aggiunge al lungo elenco di giovani vittime della strada. Il ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto all’alba di domenica. Erano circa le 4 quando è avvenuto il drammatico impatto che ha coinvolto tre auto e cinque giovani: il ventenne che ha perso la vita e quattro feriti, fra cui una ragazza pistoiese di vent’anni (che era in auto con la vittima) in gravissime condizioni, ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia in prognosi riservata. La giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza nella mattinata di ieri e successivamente sarebbe stata trasferita a Careggi. Altre due ragazze ventunenni e un giovane di trentaquattro anni sono stati ricoverati al San Jacopo, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto ad Agliana in via Marx, la strada Provinciale 6 che è il principale collegamento tra Agliana e Quarrata e che in quel punto costeggia via Selva. Un violento impatto che si è verificato nel tratto dopo la discesa del cavalcavia dell’autostrada (venendo da Agliana) e prima dell’autolavaggio e del distributore che si trovano poco più avanti. Uno schianto terribile che ha coinvolto una Fiat Punto sulla quale viaggiavano Alessandro Trovatelli e la ventenne che è in prognosi riservata e un suv Dr con a bordo il trentaquattrenne. Dopo il frontale, ci sarebbe stato l’impatto con una Lancia Y sulla quale viaggiavano le altre due ragazze, che è finita nel fosso.

Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo i sanitari del 118 con l’automedica e due ambulanze: una della Misericordia di Agliana e una della Croce verde di Chiazzano. Purtroppo non c’era più nessuna speranza per Alessandro Trovatelli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Pistoia e Agliana e i vigili del fuoco. La dinamica, alla quale i carabinieri stanno scrupolosamente lavorando, resta da chiarire. Una prima ipotesi farebbe presumere che ci sia stato un violento scontro tra la Fiat Punto e la Dr e il successivo coinvolgimento della terza auto, la Lancia Y, che è finita nel fosso dalla parte opposta della carreggiata. Ma è solo un’ipotesi: tutto dovrà essere chiarito.

Le operazioni che hanno riguardato il soccorso, i rilievi e il ripristino in sicurezza della sede stradale, sono state molto lunghe e difficili e solo verso le otto la strada è tornata completamente libera e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Una tragedia, con ancora una giovane vita spezzata sull’asfalto, che ha destato angoscia e sgomento nella piana. In quel tratto di via Marx, in prossimità del distributore di benzina, nell’agosto 2019 perse la vita un cinquantenne di Pontedera: era a bordo uno scooter e si scontrò con un’auto.

Piera Salvi