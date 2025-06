Muore in moto a 32 anni, il tragico scontro con un furgone sulla provinciale

Capezzano Pianore (Lucca), 20 giugno 2025 – I sanitari del 118 e del pronto soccorso dell’ospedale Versilia hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Un ragazzo di 32 anni, originario del posto, è morto per le conseguenze di un incidente stradale che lo ha visto protagonista alle prime luci dell’alba di stamani, venerdì 20 giugno.

La vittima è Marco Riccomagno, 32 anni, di Camaiore, di professione saldatore.

Il ragazzo, per cause ancora da accertare, si è schiantato con la sua moto contro un furgone. E’ successo poco prima delle 6 lungo la via provinciale a Capezzano Pianore. I medici del 118 hanno capito immediatamente la gravità della situazione: il giovane alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Versilia, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenute un’ambulanza infermieristica di Capezzano e un’ambulanza di Lido di Camaiore, ma le manovre di rianimazione che i sanitari hanno messo in atto fin da subito non sono riuscite ad evitare il peggio.