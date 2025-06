Keanu Reeves, Valentino, Cremonini: al Mugello ci sono tutti, festa totale dei tifosi

Firenze, 22 giugno 2025 - E' tornato il Mugello, quello vero. Quella festa infinita di contorno alle gare. Una festa che diventa parte dello spettacolo. Come ai tempi in cui Valentino Rossi correva. Vale c'è ancora al Mugello, è proprietario di una scuderia insieme a Cesare Cremonini. Loro due, insieme a tantissimi altri volti noti, hanno impreziosito l'appuntamento con il Motomondiale. Tre giorni di festa per i tifosi, con le tende, il barbecue, la musica. Un evento tra i più importanti per lo sport toscano. Che ha visto uno sforzo organizzativo come sempre importantissimo da parte delle amministrazioni locali codì come delle forze di Protezione Civile e del volontariato per la perfetta riuscita della manifestazione. Per la cronaca, ha vinto Marc Marquez. Che sale sul podio insieme al fratello Alex (Team Gresini). Terzo Fabio Di Giannantonio (VR46), quarto Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.