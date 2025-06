Motomondiale, al Mugello una festa di colori. Presenze (e caldo) da record

Scarperia (Firenze), 21 giugno 2025 – E’ un’esplosione di colori il Mugello. Il rosso del popolo delle Ducati che spinge Marquez e Bagnaia (per la verità un po’ di più Pecco), il giallo richiama Valentino Rossi e ovviamente il suo team, quello che vede in pista Di Giannantonio e Morbidelli.

E poi l’azzurro (francese) della Yamaha di Quartararo e ovviamente bandiere e striscioni per il pilota di casa, ovvero Guido Pini, al debutto nel Mondiale di Moto3 sulla pista dove ha iniziato a sognare e a correre. Lui, ragazzo del Mugello che corre il Mondiale al Mugello: bella storia.

I colori, dicevamo, da leggere con attenzione anche lo spunto delle presenze record che il Mugello segnerà quando verrà ufficializzato il numero dei biglietti staccati.

Le previsioni del botteghino dicono che nel weekend del Gp d’Italia, al Mugello saranno arrivati oltre 160mila spettatori. Un numero ‘pesantissimo’ per scalare posizioni nella classifica delle affluenze record sulla pista della provincia di Firenze.

E da record sono anche le temperature che fanno scottare l’aria attorno alla gara. La coincidenza del Gp con il primo giorno dell’estate ha… picchiato duro. Sole bollente, afa appena mitigata dai (rarissimi) soffi di vento che piovono dall’Appennino e… crema solare per chi sui prati attorno alla pista sta vivendo un happening da bordo piscina a 40 gradi.

Il viavai al paddock però non molla. Ospiti e invitati dei vari team formano un mix di vip e appassionati dei motori della porta accanto. Posti in piedi al motorhome Ducati, ma anche alla mini-gelateria realizzata da Aprilia la fila sembra quella di una località di mare. Attesi per la giornata della gara (domenica) Cesare Cremonini, al tavolo al box dell’amico Valentino Rossi e atteso anche Lucio Corsi grande appassionato di moto. A proposito di big della musica, Bagnaia ha dedicato il suo casco per la gara del Mugello a Luciano Ligabue con tanto di slogan “Balliamo sul Mondo”.

Nel team di Paolo Campinoti, Yamaha Pramac potrebbe fare un blitz il ct della Nazionale, Rino Gattuso.