Mugello in festa con il Motomondiale. Programma, eventi e curiosità del Gran premio d'Italia 2025

Scarperia (Firenze), 19 giugno 2025 - Dopo il dominio di Marc Marquez ad Aragon il Motomondiale si sposta in Italia per il Gran premio del Mugello, il primo dei due round in programma in Italia (il secondo sarà a Misano a settembre). Per Ducati e Aprilia si tratta della gara di casa con Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori che proveranno a vincere. Lo spagnolo si presenta sul saliscendi toscano con 32 punti di vantaggio sul fratello Alex Marquez e 93 di margine su Francesco Bagnaia chiamato a invertire il trend negativo.