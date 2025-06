MotoGP Mugello, corsa agli alloggi tra prezzi alle stelle e camere introvabili: 2mila euro per una stanza

Scarperia (Firenze), 14 giugno 2025 – Il conto alla rovescia per il MotoGP del Mugello è quasi finito e, come ogni anno, i riflettori non sono puntati solo sui bolidi in pista, ma anche sul caro-alloggi. In vista del weekend del 20-22 giugno, trovare una sistemazione nelle vicinanze del circuito è quasi impossibile ma soprattutto proibitivo dal punto di vista economico. E chi cerca un letto rischia di spendere cifre da capogiro, anche per una sola notte.

GERMOGLI PH 11 GIUGNO 2023 SCARPERIA AUTODROMO DEL MUGELLO GRAN PREMIO D ITALIA MOTOGP NELLA FOTO BAGNAIA VINCE IL GRAN PREMIO D ITALIA PRIMO CLASSIFICATO MOTO GP

Una nostra ricerca ha confermato quello che i patiti delle corse stanno sperimentando da settimane: il 98 per cento delle strutture in zona è già occupato e le poche stanze ancora disponibili hanno prezzi triplicati rispetto alla media. A San Piero a Sieve, un ostello propone una camera matrimoniale per due notti a 585 euro, mentre un agriturismo della zona raggiunge gli 800 euro e spiccioli, sempre per due notti. L’affitto di una camera tripla per tre notti supera i 2mila euro. Se ci allontaniamo dal circuito del Mugello i prezzi scendono un pochino, a Londa, una camera in villa viene 473 euro per due notti.

Ancora più impressionanti i prezzi per una sola notte, tra sabato e domenica: a Scarperia, un host privato chiede 682 euro per una camera tripla, mentre a Vaiano – distante 45 chilometri – una colonica offre una doppia a 350 euro. Spostandosi a Rufina, dove il circuito si raggiunge in circa 20 minuti di auto, il prezzo scende a 181 euro a notte. Qualcuno opta addirittura per Firenze, dove le disponibilità non mancano, ma ovviamente a costo di lunghi spostamenti.

Anche le piattaforme online confermano l’impennata: su Airbnb, un ostello a San Piero a Pieve propone 318 euro a notte per due persone, con una spesa complessiva di 635 euro per tre notti. Un altro esempio: una stanza a 1,3 km dal circuito con bagno condiviso costa 275 euro a notte, mentre una settimana dopo la stessa stanza viene 105 euro.

«Riceviamo decine di chiamate al giorno per cercare alloggi per il MotoGP – racconta un privato che si occupa di affitti brevi –. La verità è che chi ha prenotato per tempo ha trovato soluzioni a prezzi normali. Ora siamo alla stretta finale, e la domanda è altissima. Qualcuno arriva a pagare anche 700 euro per una notte pur di dormire a pochi chilometri dal circuito. Ci chiedono qualsiasi cosa, soprattutto camere condivise. C’è anche chi si accontenterebbe di uno scantinato o poco più. Le case si affittano anche solo per una notte, cosa che di solito non succede mai. E chi vive nei dintorni ne approfitta: molti mettono a disposizione anche stanze di casa propria. Per chi cerca ora, l’unico modo per risparmiare è allontanarsi parecchio dalla zona del circuito, ma bisogna mettere in conto traffico e tempi di percorrenza».