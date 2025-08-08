I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSagre ToscanaIncidente mortale A1Giornata da turistaAlberi monumentaliAggressione Viareggio
Acquista il giornale
CronacaGiornalismo in lutto per la scomparsa di Alessandro Lazzeri
8 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Giornalismo in lutto per la scomparsa di Alessandro Lazzeri

Giornalismo in lutto per la scomparsa di Alessandro Lazzeri

Spaziava dalla cultura allo sport e alla cronaca. Avrebbe compiuto 75 anni il 13 settembre prossimo

Alessandro Lazzeri (foto tratta dal profilo Facebook)

Alessandro Lazzeri (foto tratta dal profilo Facebook)

Firenze, 8 agosto 2025 – È morto Alessandro Lazzeri, per tanti anni addetto stampa del Palazzo dei Congressi di Firenze e successivamente di Firenze Fiera: avrebbe compiuto 75 anni il 13 settembre prossimo. A dare notizia della scomparsa l'Ast e Ussi Toscana ricordando anche che Lazzzeri, «da anni, nonostante fosse in pensione, era collaboratore fisso di 'Nove da Firenze’ e della 'Gazzetta Toscana’». Ottimo professionista, era puntuale allo stadio Franchi per raccontare le partite della Fiorentina. Subito dopo la laurea, ricordano ancora Ast e Ussi, Lazzeri “aveva insegnato nel dipartimento storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo. Successivamente iniziò a collaborare con Paese Sera e con La Nazione. Grande appassionato di storia dell'arte, è stato anche curatore di alcune mostre d'arte fiorentine. Ha scritto 'Apparati cerimoniali e ideologia del Principato, Bollettino della società di studi fiorentinì; 'Il principe e il diplomatico. Ferdinando II tra il destino e la storià e 'Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento. L'accademia degli apatisti, in Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento’».

È stato anche «critico cinematografico, seguiva ogni anno tutte le rassegne che si tenevano a Firenze. Ma soprattutto, Alessandro Lazzeri, aveva una grande carica umana, un giornalista impegnato, consapevole del ruolo professionale e molto vicino agli organismi di categoria. Era stato, ripetutamente, nel consiglio direttivo del Gruppo Toscana Giornalisti sportivi-Ussi e componente, in varie occasioni, delle commissioni elettorali di Assostampa Toscana».

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata