Giornalismo in lutto per la scomparsa di Alessandro Lazzeri

Firenze, 8 agosto 2025 – È morto Alessandro Lazzeri, per tanti anni addetto stampa del Palazzo dei Congressi di Firenze e successivamente di Firenze Fiera: avrebbe compiuto 75 anni il 13 settembre prossimo. A dare notizia della scomparsa l'Ast e Ussi Toscana ricordando anche che Lazzzeri, «da anni, nonostante fosse in pensione, era collaboratore fisso di 'Nove da Firenze’ e della 'Gazzetta Toscana’». Ottimo professionista, era puntuale allo stadio Franchi per raccontare le partite della Fiorentina. Subito dopo la laurea, ricordano ancora Ast e Ussi, Lazzeri “aveva insegnato nel dipartimento storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo. Successivamente iniziò a collaborare con Paese Sera e con La Nazione. Grande appassionato di storia dell'arte, è stato anche curatore di alcune mostre d'arte fiorentine. Ha scritto 'Apparati cerimoniali e ideologia del Principato, Bollettino della società di studi fiorentinì; 'Il principe e il diplomatico. Ferdinando II tra il destino e la storià e 'Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento. L'accademia degli apatisti, in Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento’».

È stato anche «critico cinematografico, seguiva ogni anno tutte le rassegne che si tenevano a Firenze. Ma soprattutto, Alessandro Lazzeri, aveva una grande carica umana, un giornalista impegnato, consapevole del ruolo professionale e molto vicino agli organismi di categoria. Era stato, ripetutamente, nel consiglio direttivo del Gruppo Toscana Giornalisti sportivi-Ussi e componente, in varie occasioni, delle commissioni elettorali di Assostampa Toscana».