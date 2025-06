Mugello prepara il weekend più atteso dell'anno

Il momento più atteso dell'anno è finalmente arrivato, per tutti gli appassionati di motociclismo: il weekend 21-22 giugno vuol dire Gran Premio d’Italia del Mondiale MotoGP. L’appuntamento sarà come sempre al circuito del Mugello, senza dubbio uno dei più suggestivi del calendario. L'evento è reso ancora più eccitante dalla situazione del campionato, un dominio della Ducati da un lato, assieme a un buonissimo rendimento dei piloti italiani. E proprio la Rossa di Panigale come al solito ha confermato la sua presenza non solo in pista, ma anche sugli spalti con l'allestimento della consueta "Tribuna Ducati", che ogni anno è il punto d’incontro ideale dei tifosi ducatisti per vivere la loro passione e sostenere i propri idoli. Per l’edizione 2025 del Gran Premio d’Italia lo spettacolo della Tribuna Ducati sarà doppio. Da una parte la struttura allestita alla curva del Correntaio, dall’altra un settore dedicato della Tribuna Centrale Bronze, esattamente in corrispondenza del mitico rettilineo del circuito toscano. Entrambe le posizioni godono di una visuale privilegiata sulla pista. Gli appassionati potranno così assistere ad azioni di sorpasso spettacolari e non perdere nemmeno un istante del weekend di gara grazie alla presenza dei maxischermi. Per tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto saranno garantiti una serie di servizi e benefit esclusivi per vivere un’esperienza indimenticabile. Ad esempio la comodità dei parcheggi riservati sia per le moto sia per le automobili e il servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il “kit del tifoso” e avranno accesso libero alla tribuna in ogni momento. Nell'ambito di un Mugello che nel 2025 vuole spalancare le porte ai giovani, in generale l’ingresso per il prato sarà gratuito fino a 15 anni, mentre per tutti gli altri settori sono previsti riduzioni dei tagliandi del 20%. Infine per consentire una maggiore e rapida affluenza tra sabato 21 e domenica 22 saranno messe a disposizione sette corse extra e più posti sui treni ordinari per il Gran Premio di MotoGP in programma all’autodromo del Mugello di Scarperia e San Piero. Sabato 21 giugno in occasione della Sprint Race ci sarà un treno straordinario con partenza da Borgo San Lorenzo alle 18.04 diretto a Firenze Santa Maria Novella. Domenica invece tra le 7.29 e le 11.40, appunto, sette treni extra da Smn a Borgo San Lorenzo; nel pomeriggio al termine della gara, dalle 16.41 alle 21.28, altri sette treni eccezionali per tornare a Firenze. Poi la pista, con i consueti appuntamenti da non perdere, come il Meet & Greet: l’incontro con i piloti sul Palco del Correntaio sabato dalle 17 alle 18.30. A fianco della Tribuna centrale, sabato e domenica mattina l’appuntamento per tutti gli appassionati si chiama Hero Walk: dj set con sessione autografi e "Selfie Time" con i piloti. La Hero Walk Moto3 e Moto2 è in programma dalle 11.45 alle 12.15 e la Hero Walk MotoGP domenica dalle 10.20 alle 10.40, e ancora la Riders Parade in pista. La festa della domenica infine come momento cruciale di un weekend in crescendo, con lo schieramento in griglia della MotoGP, con il solenne momento dell’Inno di Mameli cantato dal tenore Maurizio Marchini e lo show dei velivoli dell'Aereonautica Militare, le Frecce Tricolori. La festa del Gran Premio d’Italia però non si fermerà con la bandiera a scacchi: altro dj set sul podio della MotoGP e come da tradizione torna l’invasione di pista. Solamente a quel punto il weekend più atteso dell'anno sarà arrivato alla sua conclusione, si spera con buone notizie per i colori italiani. Sulla Ducati nessun dubbio, è la scuderia più forte, il dualismo Marc Marquez-Bagnaia per ora pende dal lato dello spagnolo, con suo fratello Alex che non è da meno, sulla Rossa del Team Gresini. Fin qua comunque un dominio pressoché assoluto della Ducati, con il ricordo che inevitabilmente torna indietro al weekend dello scorso anno, quando Pecco vinse sia la Sprint del sabato sia la gara della domenica, seguito da Bastianini sull'altra Rossa ufficiale. Grande partenza di Bagnaia, Jorge Martin superato alla prima curva e assolo fino al traguardo, nel delirio del pubblico del Mugello. Curiosamente Marquez non vince su questo tracciato addirittura da 11 anni, da quel 2014 in cui era assolutamente intrattabile: primo posto in volata su Jorge Lorenzo, con Valentino Rossi a completare il podio. Da allora Marc è arrivato al massimo secondo, accumulando in compenso tre ritiri. Adesso è il chiaro favorito, ma guai a sottovalutare non solo Bagnaia, ma anche i piloti italiani come Bezzecchi e Morbidelli, in netta ripresa rispetto a un 2024 deludente. Bagnaia, che viene da tre vittorie consecutive al Mugello, prende nota in ottica poker: l'ultimo a riuscirci nella classe regina è stato Valentino Rossi, che peraltro trionfò 7 volte di fila tra 2002 e 2008. E prima ancora Mick Doohan: insomma, nomi da leggenda, come da leggenda sarà il prossimo weekend.