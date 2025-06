L'Unione Montana dei Comuni della zona La sua storia e l'impegno sul territorio

L’area del Mugello è diventata celebre per il suo circuito e il suo impegno sulla sostenibilità. Questo lavoro non viene gestito singolarmente però, con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello che ha avviato un percorso partecipativo per lo sviluppo del territorio. Si tratta di un’entità territoriale toscana che comprende i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio. La nascita risale al novembre 1999, con la soppressione della Comunità montana Mugello-Alto Mugello-Val di Sievecon. I comuni partecipanti andarono a confluire in due diverse comunità, quella montana Mugello e quella montana Montagna Fiorentina. Nel 2008 il comune di Dicomano, geograficamente nell’area di Valdisieve e quindi inserito nella comunità montana Montagna Fiorentina, chiese alla regione di poter uscire da quest’ultima per poter aderire alla comunità montana Mugello. E infine nel 2011 ci fu il cambio del nome, mantenendo gli stessi comuni e portando alla nascita dell'Unione montana dei comuni del Mugello. Si tratta di una struttura amministrativa basata sulla cooperazione tra piccoli comuni, creata con vari obiettivi ma quello principale è tutelare il patrimonio mugellano. L’Unione si occupa infatti della gestione dei servizi pubblici, della promozione del turismo e si impegna nell’ottenere finanziamenti regionali, statali o addirittura europei per proteggere e conservare le sue bellezze. Una delle principali funzioni è quella legata alla protezione forestale per le aree appenniniche e collinari, che portano alla presenza di “montana” nel nome, ovvero territori meno urbanizzati, fragili e che necessitano di essere preservati per via della loro storia e biodiversità. L’impegno nella valorizzazione dell’identità mugellana è costante, con numerose iniziative. La più recente è stata una donazione di 50.000 euro per il sostegno alle attività sportive delle ragazze e dei ragazzi dell’area interessata dall’Unione.