Tra castagne Igp, latte e pane dal sapore antico I grandi protagonisti della cucina

Il Mugello non è soltanto una terra di paesaggi mozzafiato e storia rinascimentale, ma anche un vero e proprio scrigno di eccellenze gastronomiche. Le sue radici agricole affondano nei secoli, sin dai tempi della famiglia Medici che qui aveva fattorie e poderi per la produzione di vino, olio, formaggi e cereali. Oggi il territorio continua a esprimere la sua autenticità attraverso una ricca varietà di prodotti tipici, ideali da portare in cucina per riscoprire sapori genuini. Tra questi spicca il Marrone IGP del Mugello, coltivato nei castagneti secolari e utilizzato tanto nei dolci quanto nei piatti salati, come i tortelli di castagne. Il latte, definito “oro bianco”, viene ancora prodotto localmente in fattorie che seguono metodi sostenibili e di alta qualità. Da questo latte nasce anche il raviggiolo, formaggio fresco amato perfino da Michelangelo. Non può mancare la patata, ingrediente simbolo dei celebri tortelli mugellani, introdotta nel XIX secolo per combattere la carestia. Il farro, antico cereale etrusco, è oggi rivalutato per la sua rusticità e valore nutrizionale. Il pane del Mugello, cotto a legna e privo di sale, è un prodotto a filiera corta che esalta ogni pasto. I vini locali, tra cui Sangiovese, Merlot e Chardonnay, raccontano la lunga tradizione vitivinicola rinascimentale del territorio. Infine, l’olio extravergine d’oliva, coltivato sulle colline fiorentine, conquista per la sua intensità e profumi erbacei. Eccellenze che rappresentano l’identità del Mugello e portano in tavola la sua storia e il suo territorio. Portarli in cucina significa sperimentare ricette semplici ma ricche di carattere, dai crostini con raviggiolo e olio nuovo alle zuppe di farro profumate di erbe di campo. Chi visita il Mugello può scoprire questi sapori lungo itinerari rurali, tra frantoi, cantine e castagneti aperti al pubblico. In autunno, ad esempio, le sagre dedicate al marrone IGP animano borghi e piazze, offrendo degustazioni e cooking show con chef del territorio. È un’esperienza che unisce gastronomia, cultura e paesaggio, lasciando un ricordo autentico di questa Toscana ancora genuina. Ogni prodotto racconta una storia fatta di stagioni, mani sapienti e legami profondi con la terra. Scegliere i sapori del Mugello significa sostenere un’agricoltura locale rispettosa della natura e delle tradizioni. Un viaggio gastronomico che unisce gusto, storia e autenticità in ogni boccone.