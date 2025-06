Dentro il cuore del Mugello tra borghi, sentieri e natura

Il Mugello fa subito pensare all’iconico circuito, nel cuore della Toscana, teatro di grandi eventi, tra cui una delle tappe più attese della stagione di MotoGP. Ma non è tutto qui, con l’Autodromo che rappresenta l’attrazione principale ma anche un mix di natura, sentieri e borghi che rendono il Mugello un’esperienza completa per gli spettatori. Le bellezze nei dintorni del circuito iniziano a pochi chilometri di distanza con il comune di Scarperia e San Piero, affasciante borgo medievale celebre per il palazzo dei Vicari, di origine trecentesca e che domina l'omonima piazza. Poco più distante si può trovare borgo San Lorenzo, centro del Mugello e famoso per il suo artigianato, e ancora Palazzuolo sul Senio, poco popolato ma insignito del riconoscimento come uno dei borghi più belli d'Italia dal 2018. Queste zone sono l’ideale per una sosta, perfette per allontanarsi dallo stress e godersi la cucina della tradizione toscana. L’area intorno al circuito permette anche di immergersi nella natura, offrendo esperienze e percorsi indimenticabili. Tra gli itinerari più celebri c’è il Percorso Linea Gotica, un mix tra natura e storia passando per una linea difensiva costruita durante la Seconda Guerra Mondiale. Per scappare dal caldo c’è il lago di Bilancino, conosciuto come il mare di Firenze e costeggiato da una strada panoramica percorribile a piedi o in bici. Più lontani altri percorsi escursionistici come la Badia di Moscheta o il Sentiero del Respiro sul Passo del Giogo. La natura abbraccia l’Autodromo del Mugello, permettendo ai tifosi di poterla esplorare prima o dopo aver vissuto lo spettacolo in pista.