Società della Salute, scontro aperto. L’assessore Papi tiene il punto

Non arretra di un centimetro l’assessore comunale ai Servizi sociali, Micaela Papi, che tiene il punto sulle criticità economico-finanziarie della Società della Salute senese, emerse con l’interrogazione del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Capisco l’imbarazzo del presidente della Società della Salute, Giuseppe Gugliotti, che è stato messo davanti alle criticità organizzative della SdS rilevate dall’amministrazione comunale di Siena – afferma l’assessore –. Ma per il Comune è legittimo rilevare con spirito costruttivo eventuali criticità nella gestione economico-finanziaria, non nei servizi ai cittadini che sono e restano la nostra priorità". E ancora: "Migliorare la gestione amministrativa equivale a migliorare anche l’efficacia dei servizi erogati – continua Papi –. Noi non speculiamo sulle persone più fragili, ma vogliamo la salvaguardia dei servizi e, se possibile, offrirne di migliori".

Poi l’assessore entra nel dettaglio: "Il Comune di Siena ha chiesto per il 2025 un aumento della quota capitaria per la salvaguardia delle prestazioni, non per ridurle. Quindi sia l’amministrazione comunale di Siena che le altre verseranno un importo maggiore, perché questa è la scelta giusta per tutelare i cittadini più fragili".

Papi si rivolge quindi direttamente al presidente della Società della Salute Gugliotti: "Non esiste alcun imbarazzo su quello che viene definito il ’fuoco amico’ del gruppo di FdI. Al contrario c’è una forte determinazione per il controllo delle risorse investite in ambito sociale, affinchè siano gestite adeguatamente per i servizi ai cittadini".

In merito alle scadenze del Bilancio 2024 e al previsionale del 2025, la posizione dell’assessore è chiara: "Sono dati appresi dall’ordine del giorno della prossima giunta esecutiva, in calendario la prossima settimana – sottolinea –. Credo sia nostro dovere nei confronti della comunità senese evidenziare le problematiche della Società della Salute". E infine Papi conclude: "Sono feliche che la risposta da me fornita all’interrogazione di FdI in Consiglio comunale abbia sollecitato il presidente Gugliotti a potenziare i flussi di informazione per migliorare la gestione contabile e quindi i servizi alla comunità".

Non si esclude che la prossima riunione della giunta esecutiva della SdS possa essere l’occasione per un chiarimento definitivo tra il Comune di Siena e il presidente Gugliotti.