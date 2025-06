Tutela sanità pubblica. Appello centrosinistra

Nel giorno della festa dei 25 anni dall’apertura di Campostaggia, l’appello degli amministratori del centrosinistra per la tutela della sanità pubblica "anche attraverso una mobilitazione". A offrire lo spunto il libro di Chiara Giorgi, docente di Storia contemporanea a Roma, alla Sapienza, dal titolo ‘Salute per tutti’. I contenuti dell’opera edita da Laterza, sono stati approfonditi in un incontro, moderato da Michela Berti, caposervizio de La Nazione Siena, con la partecipazione della sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, dell’assessore regionale Simone Bezzini, e di Rosy Bindi, già ministro della Sanità. Un volume, ha spiegato l’autrice, che ha avuto origine "dalla gratitudine nei confronti di una grande conquista come il servizio sanitario nazionale e la preoccupazione dovuta al dirottamento di risorse pubbliche verso il privato". Dibattuti i temi di un "articolo 32 a rischio", ovvero ai punti chiave della Costituzione che riconoscono la salute come diritto fondamentale. "Tutti i soggetti dovrebbero interessarsi del quadro - ha detto Cenni - e in materia di risposte da fornire la telemedicina può essere un’opportunità. Serve investire per formare personale e cittadini. Come amministrazione teniamo vivo il dialogo con la comunità". Secondo Bezzini, "la telemedicina non è la panacea, ma può dare una mano quando si tratta di affrontare certe sfide". Rosy Bindi lancia un appello a Bezzini: "La Valdichiana, come anche l’Amiata, non merita meno della Valdelsa". Aggiunge Bindi, riguardo agli scenari nazionali: "Mai come in questo triennio ci sono state così poche risorse per la sanità pubblica", ripensando "a governi di centrodestra che hanno lasciato a se stessa la sanità, a parte la legge Sirchia sul fumo", e affermando che "i governi di centrosinistra si sono un po’ distratti".

Paolo Bartalini