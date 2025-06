Motociclista toscano muore in Alto Adige: tragico incidente, scontro sul passo

Pistoia, 22 giugno 2025 – E’ profondo il cordoglio a Pistoia per la morte di Daniele Benifei, 64 anni. L’uomo, appassionato di moto, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto, nel pomeriggio di sabato 21 giugno, in Alto Adige, sulla statale del Mendola, la strada che conduce all’omonimo passo. C’è stata una collisione con un’altra moto.

Anche il motociclista che era a bordo di questo mezzo a due ruote ha perso la vita. Si tratta di Marcello Galvan, 59 anni di Bolzano. Viene ricostruita dalle forze dell’ordine la dinamica. Di fronte allo scontro fra i due mezzi si sono ritrovati alcuni automobilisti di passaggio.

Che hanno dato l’allarme ai mezzi di soccorso. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile per entrambi i centauri. A intervenire è stato anche l’elisoccorso. La strada del passo del Mendola è stata interrotta a lungo. La notizia della morte di Daniele Benifei si è sparsa velocemente in città e ha colpito in particolare la Misericordia di Pistoia. E’ qui che l’uomo, ora in pensione, aveva lavorato a lungo. Secondo le prime informazioni sulla dinamica, i due motociclisti si sarebbero scontrati frontalmente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Caldaro, la Croce Bianca e i carabinieri della stazione di Termeno.