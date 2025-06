Autobus si incastra in un sottopasso: Grosseto, l’incidente e i soccorsi

Grosseto, 22 giugno 2025 – Paura per un autobus che è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario a Grosseto. Accade in centro nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno. L’autista non ha probabilmente calcolato l’altezza e il mezzo è rimasto fortemente danneggiato. Immediato l’intervento del 118, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Si cerca di capire la dinamica e perché l’autobus sia passato di lì.

L'incidente è accaduto nel sottopasso che da via Pietro Aldi porta alla rotatoria davanti al comando provinciale dei carabinieri. Sono stati alcuni abitanti della zona ad accorgersi di cosa era accaduto sentendo un boato in strada. Il sottopasso è bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Si tratta, secondo le informazioni, di un mezzo bianco della linea urbana.