Incidente all’alba: auto ribaltata dopo lo schianto, 4 feriti

Follonica (Grosseto), 15 giugno 2025 – Paura per un incidente alle prime luci di oggi, domenica 15 giugno, a Follonica. È successo intorno alle 05:50 in via Don Sebastiano Leone, in prossimità della rotatoria di via Isole Eolie. Qui una auto, una Fiat Panda, ha urtato violentemente una Volvo parcheggiata in sosta e poi si è ribaltata. Ferite quattro persone.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area dell’incidente. I quattro feriti, tra cui una donna, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e poi portati all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche i carabinieri di Follonica per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità durante le operazioni.