Auto fuori strada, madre e figlio feriti. Il piccolo ricoverato al Meyer: è grave

FUCECCHIOUn grave incidente stradale si è verificato lungo la via Pesciatina, nella frazione de Le Vedute, a Fucecchio, nella tarda serata di venerdì. Era poco prima di mezzanotte quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata. A bordo della vettura una donna di 32 anni con il figlio di 10 anni, entrambi rimasti feriti nell’impatto. In base alle prime ricostruzioni la conducente sarebbe uscita di strada finendo in una specie di fossato laterale. La donna, madre del minore che viaggiava con lei, non avrebbe riportato ferite gravi, è stata comunque portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso. Il bambino, invece, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con la frattura del femore e un trauma facciale. Ieri pomeriggio le condizioni del bimbo per fortuna erano giudicate buone ed era stato affidato alle cure degli ortopedici.

Oltre ai mezzi di soccorso del 118, l’automedica di turno insieme ad un’ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno e un’altra della Pubblica Assistenza di Fucecchio, sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.A quanto appreso l’incidente si è verificato in un tratto di strada scarsamente illuminato, dove sono presenti diverse curve. La donna avrebbe fatto tutto da sola, non coinvolgendo altri veicoli. Date le circostanze del sinistro e la presenza di feriti di cui uno grave, sono stati richiesti anche gli esami alcolemici e tossicologici sulla conducente del mezzo incidentato, a completamento degli accertamenti.

Irene Puccioni