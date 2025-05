Rischia la vita a 16 anni in bici. Scontro: soccorsa col Pegaso

Uno schianto, poi il silenzio. Una ragazza di 16 anni resta a terra, immobile. Una manciata di minuti prima, era in sella alla sua bici, impegnata in una passeggiata lungo la strada che costeggia campi e colline della Valdichiana. All’improvviso è stata colpita da un’auto. Un impatto violento, lei ha battuto la testa e i soccorritori decidono che occorre trasferirla alle Scotte di Siena. E bisogna fare presto: nel campo che costeggia la strada atterra Pegaso. I medici stabilizzano la ragazza e l’elisoccorso decolla alla volta di Siena. Le sue condizioni sono gravi e i sanitari dispongono gli accertamenti clinici necessari in questi casi. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, lungo la strada provinciale che collega Lucignano a Monte San Savino.

L’allarme è scattato poco dopo le 13: alla centrale operativa del 118 è arrivata la segnalazione dell’incidente stradale. La macchina dei soccorsi si è subito messa in azione: sul posto sono intervenute un’ambulanza della Pubblica Assistenza Avis di Foiano e una ambulanza con infermiere a bordo. Restano da chiarire la dinamica e le cause dello schianto lungo una strada spesso teatro di incidenti stradali. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge per capire come è potuto accadere l’impatto tra l’auto e la bicicletta.

Si tratta dell’ennesimo scontro in un fine settimana di primavera che, come ogni anno, segna il "conto" dei feriti sulle strade aretine. Sabato in Valtiberina, un uomo ha riportato gravi ferite nell’incidente avvenuto lungo la strada che conduce al passo della Spugna, il valico che collega il versante della valle del Foglia con quello marchigiano della valle del Metauro. Si tratra di un 41enne residente a Sestino che aveva deciso di salire sul Quad, la moto dotata di quattro ruote grosse con la quale si percorrono in genere i terreni accidentati. Accanto a lui, c’era il figlio di appena 10 anni e a un certo punto, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, battendo violentemente la testa. è stato soccorso e trasportato con il Pegaso all’ospedale Bufalini di Cesena. Più lievi le conseguenze per il bambino, ricoverato all’ospedale di Urbino. Un altro incidente, stavolta sulla E45 nei pressi di Pieve Santo Stefano. Un motociclista di 35 anni è finito fuoristrada. Per lui tanta paura, ma ferite lievi.