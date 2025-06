Scontro tra bici e auto. Undicenne ricoverato in codice rosso per i traumi

Attimi di terrore per un incidente tremendo che ha colpito la comunità. Un undicenne è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio, a Empoli, dopo essersi scontrato con un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il ragazzo, di origine straniera, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle ore 16 in via Giosuè Carducci, alle porte del centro storico. Da quanto appreso – secondo l’ultimo bollettino della tarda serata – il personale sanitario sta valutando il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni, guidata dal comandante Massimo Luschi, impegnata ora a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il fatto - Erano da poco passate le 16 quando il ragazzino ha deciso di uscire per fare un giro in bici nel quartiere, come sembra fare spesso in compagnia degli amichetti che vivono nei pressi della sua abitazione. Per motivi ancora in corso di accertamento l’undicenne si è schiantato contro una macchina che stava percorrendo via Carducci. Una distrazione oppure una manovra sbagliata? Tante le ipotesi avanzate in base alle prime testimonianze raccolte, ma tutte ancora al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire l’effettiva dinamica del sinistro. L’unica cosa certa al momento è che l’impatto è stato molto violento e che il piccolo è sbalzato sul parabrezza della vettura rompendo il vetro – ben visibile il segno con la superficie andata in frantumi e le macchie di sangue – prima di cadere rovinosamente a terra ferito. Sotto choc la donna al volante che vedendo quel corpicino sull’asfalto avrebbe accusato un lieve mancamento.

I soccorsi - La richiesta d’aiuto è stata immediata. Chi ha lanciato l’allarme al 118 ha fatto chiaramente intendere la gravità della situazione. Sul posto si sono precipitati i volontari della Misericordia di Empoli, quelli della Pubblica Assistenza di Empoli e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato il primo soccorso e ha stabilizzato il bambino per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Giuseppe dove sono tuttora in corso accertamenti. Da quanto appreso il piccolo biker ha riportato un politrauma, ma per fortuna non avrebbe mai perso conoscenza. L’evoluzione del quadro clinico delle prossime ore determinerà il trasferimento, o meno, del giovane paziente al Meyer. La notizia ha creato grande apprensione in città. Città che ora si stringe idealmente in un abbraccio attorno alla famiglia dell’undicenne.

elisa capobianco