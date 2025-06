Ambulanza si scontra con un’auto

GROSSETOIncidente stradale ieri mattina, intorno alle 9.14, all’incrocio tra via Fellini e via De Curtis, a Grosseto. Coinvolta un’automedica del 118 in servizio con sirena attiva durante un soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo di emergenza si è scontrato con un’altra vettura mentre era in transito per un’attivazione urgente. L’urto ha causato il ferimento dell’infermiera a bordo dell’automedica, trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. Nessuna conseguenza grave per la dottoressa presente sul mezzo, che ha dichiarato la volontà di proseguire regolarmente il proprio turno. Per garantire la continuità del servizio, la centrale operativa del 118 ha attivato immediatamente la seconda automedica disponibile sul territorio.

Sull’accaduto sono intervenuti i vertici della Asl Toscana Sud Est. "L’incidente di questa mattina - ha dichiarato il dg Marco Torre - ci ricorda quanto sia delicato e cruciale il lavoro dei professionisti e dei volontari dell’emergenza. A loro va il nostro ringraziamento e la piena vicinanza alle persone coinvolte". "Mi auguro che non ci siano conseguenze - ha aggiunto Mauro Breggia, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della Asl Tse -. Va riconosciuto il grande senso di responsabilità di chi ogni giorno garantisce il soccorso sanitario sul territorio". "È fondamentale proteggere chi opera sulle strade in condizioni critiche", ha aggiunto Stefano Barbadori. "L’incidente – dichiara Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei medici –, testimonia per l’ennesima volta tutti i rischi che comporta l’esercizio della professione medica. Va rimarcato anche il grande spirito di servizio della dottoressa che deciso di tornare al lavoro subito".