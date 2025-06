"Aperto a 10 Contrade. Niente preclusioni"

"Zinias può fare la Tratta. Penso che sia a disposizione dei capitani il 29", sintetizza Antonio Mula, in arte Shardana. Il fantino, che era alla scuderia di Andrea Mari, un amico volato in cielo che non dimentica, si è rimboccato le maniche mettendo anima e corpo per farsi spazio nel Palio. Ha diverse porte aperte ma, si sa, il valzer delle monte è una partita a scacchi giocata dalle dirigenze.

E Mula è a disposizione dei capitani? "Secondo te? Super disposizione".

Si parla della Lupa, della Pantera. Si sente dire la Chiocciola, il Bruco ti ha dato l’opportunità di fare la prova... "Possibili. Buoni rapporti con tutti, sono fortunato da questo punto di vista. Diciamo che sono aperto a dieci Contrade. Non mi precludo niente, arrivato a questa età".

Il lotto farà la differenza per sperare in una monta? "Di sicuro i cavalli aiutano a mettere le cose a posto, vediamo cosa succede".

Ci sono due coppie di avversarie in campo. Mula sarebbe pronto anche a fare un Palio in difesa? "Penso che per fare una Carriera così un capitano non chiama Antonio. Però ci sta che possa montare anche in Contrade con l’avversaria, non c’è alcun problema".

Quest’anno ci sono maggiori possibilità rispetto al 2024? Ti sei fatto vedere, hai lavorato sodo. "L’anno scorso era stata una bella stagione fino al 29 mattina. Se non succede niente vado a cavallo e si poteva parlare di altro adesso. Il Palio è così ma l’età ce l’ho a favore. Quindi si aspetta".

Quanti anni ha Mula? "27, facciamo andare le cose come devono".

I cavalli li monti tutti tu la notte e alla Tratta? "Come ogni anno, sempre".

La.Valde.