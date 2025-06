Bastiano ’legge’ il Palio: "Le Contrade senza rivale detteranno legge. I big? Monta a sorpresa"

di Laura ValdesiSIENABastiano è sempre un attento lettore di quello che è stato l’amore della sua vita, il Palio. Molti dicono che il 2 luglio è una Carriera complessa.

"In realtà vedo una situazione nella quale c’è una supremazia netta delle Contrade senza avversaria. Che hanno a disposizione i due lotti dei fantini, ci sono quelle che fanno riferimento a Tittia e Brigante, le altre che invece guardano a Scompiglio e Gingillo. Le Contrade senza avversaria per me la faranno da padrone".

Detteranno legge in questa Carriera.

"Esatto. I numeri sono numeri. Quando corrono le coppie di avversarie spesso finiscono per fare ’x’ per cui saranno le altre che si giocheranno le carte pesanti".

Quindi i quattro fantini di punta andranno nelle Contrade senza rivale?

"Spereranno che il cavallo buono vada nelle Contrade senza avversaria".

Avrebbe fatto lo stesso anche Bastiano?

"Eccome. Perché bene o male quando corre la rivale qualche cosa da guardare in più ce l’hai sempre".

Facciamo un passo indietro: se dettano davvero legge le sei dirigenze senza avversarie vuol dire allora che mettono dentro tutti i cavalli buoni?

"Sulla carta sì però c’è sempre qualcuno che poi alla fine può cambiare parere. Sì parte 6 ai 4, poi si arriva 5 ai 5. Magari c’è chi riesce a intortare anche chi non vorrebbe essere intortato. Magari si ritira fuori il vecchio ritornello ’ se ti tocca il cavallo buono e poi non riesci a portare la monta adeguata in Contrada poi bubbola’".

Difficile dire per il momento se Anda e Bola e Benitos saranno nel lotto.

"Spero con tutto il cuore di sì. Sono per i cavalli buoni, i fantini buoni, poi chi è più bravo vince".

Il Bruco è stato una Contrada al centro delle chiacchiere primaverili: che ruolo giocherà in questa Carriera? Si celebreranno le nozze con Scompiglio’

"Questa volta se il Bruco ha un cavallo papabile, non dico il primissimo, potrebbe essere il momento giusto. Chiaramente ci vuole il cavallo. Se tocca uno da partecipare e basta sarà complicato. Comunque c’è anche da dire che in questo Palio sia Scompiglio che Gingillo hanno grandi possibilità di scegliere. Hanno più Contrade dalla loro parte. Anche se Tittia ha dimostrato di saper vincere da solo.... Comunque Scompiglio e Gingillo sono messi bene. Il primo viene dalla vittoria di Legnano , è caricatissimo, l’altro si vuole rifare della Carriera persa nella Pantera nell’ultimo mezzo giro. Ognuno ha le sue motivazioni per fare bene. E poi ci sarà qualche debutto..."

Fuori i nomi.

"Alessio Giannetti ha montato cavalli anche difficili, se non ora quando, mi viene da dire. Lo stesso Salvatore Nieddu: sono due anni che ha il Valdimontone che gli sta dietro. Se non gli toccherà un primissimo cavallo lo vedo con il giubbetto. Anche loro dovranno rendersi conto se è da corsa o meno. Poi c’è anche Michel Putzu: i tre che potrebbero avere un posto al sole".

E Tittia?

"Mostra di non aver incassato il colpo ma la sua reazione sarà rabbiosa. Subito al Palio di luglio, non mi meraviglierei con il cavallo buono che vada in una Contrada dove c’è l’avversaria".

In Tartuca, per esempio? La Chiocciola non starà a guardare.

"Andrà dove c’è il cavallo buono, andrà a cercarlo. Poi ha chiaramente le contrade di riferimento, ci sono Oca, Selva, il Bruco ha detto di essere aperto a più possibilità. La stessa cosa sostiene il capitano dell’Istrice".

Scompiglio in Camollia?

"Non lo so, dipende. Credo che sia Scompiglio che Tittia ci potrebbero fare qualche sorpresa. Ora Giovanni agisce d’impulso, va dov’è il cavallo".

Sanna non si tirerà indietro se gli capiterà la zampata.

"Ovvio, ci puoi contare".

E Bellocchio?

"Subito dopo i 4 c’è lui. E’ molto accreditato ma deve ancora vincere. Finora non è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro".

Nel Palio della quattro verdi vince una verde?

"Potrebbe anche essere... comunque io chi vince lo so durante le prove. Mi costringono a non dirlo ma questa volta lo farò..."

Come fa Bastiano?

"C’ho la maga che s’addormenta e poi mi dice...".