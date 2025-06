Oggi chiude la Galleria Torrenieri. Stop al traffico fino a settembre

Da oggi la galleria di "Torrenieri" è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Riapertura prevista entro la fine di settembre. Il provvedimento dell’Anas è legato all’esecuzione di lavori urgenti (2,6 milioni di spesa) per la messa in sicurezza e sistemazione del tunnel (misura 215 metri) realizzato con la variante Cassia che eliminò le curve di Celamonti.

La chiusura era attesa. Non si sapeva che i disagi investissero tutti gli automobilisti, i pendolari credevano che il divieto di transito nel centro di Torrenieri riguardasse solo i mezzi pesanti. Invece la elevata mole di traffico (3500 mezzi al giorno), i numerosi lavori pubblici nel paese, hanno portato ad estendere a tutti, esclusi solo i residenti e i mezzi autorizzati, il divieto di transito.

Il Comune di Montalcino ha emesso un’ordinanza: il divieto obbliga i non autorizzati a deviare sulle Provinciali 14 -Traversa di Montalcino e la 15 del Brunello, andando verso Siena, il contrario dirigendosi verso Rosa. Le due intersezioni si incontrano sulla Cassia prima di Torrenieri e, prima di Buonconvento.

Poco l’aumento del chilometraggio, significativo per gli autotrasportatori. Con la Cassia chiusa da Torrenieri per allo svincolo di Buonconvento, Google Maps indica poco meno di 15 Km di strada; con la galleria aperta lo stesso percorso, sempre con Google Maps, è di 7,7 Km, la metà.

Con una grande preoccupazione di camionisti e automobilisti: che ai disagi e aumento costi non si accavallino altri disagi e altri aumento. Sì teme che, mentre la galleria di Torrenieri è chiusa, prendano il via il lavori per la messa in sicurezza di un piccolo ponte che si incontra al Km 6 della Provinciale del Brunello. "Il nostro auspicio – dice Paolo Contorni, presidente della Fita-Cna – è che si eviti un accavallamento. In questo caso i disagi si appesantirebbero".