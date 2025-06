Torrenieri, galleria chiusa tre mesi. Percorso alternativo da Montalcino

Da lunedì prossimo chiude la galleria di Torrenieri. Tre mesi di lavoro per la riapertura, si legge nella nota stampa di Anas, che nel frattempo comporterà un impegnativo saliscendi verso Montalcino, con un notevole aumento di costi e tempi particolarmente per gli autotrasportatori ma in generale per tutti gli utenti della strada. Un percorso di otto chilometri e settecento metri che, passa a diciannove- Ovvero raddoppia. Non è ancora chiarito se nel centro di Torrenieri, dove il tratto di vecchia Cassia è ridotto per la creazione della zona pedonale, potranno transitare almeno le autovetture e i mezzi di trasporto leggeri.

Nella nota dell’Anas si parla di “residenti” o “autorizzati”. Se sarà così il transito è consentito solo a pochi. "L’intervento, del valore di 2,6 milioni di euro, prevede – si legge ancora nella nota stampa di Anas – il ripristino strutturale della calotta e la sostituzione degli impianti tecnologici, oltre al rifacimento della pavimentazione. Per consentire l’avvio delle operazioni di idrodemolizione della calotta esistente, da lunedì 23 giugno il tunnel sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni". Il problema potrebbe essere, la speranza è che non sia così, solo il primo legato ad altrettanti interventi previsti in questa area. Intanto sulla provinciale 45 del “Brunello”, quella che da lunedì dovrà essere percorsa per superare Torrenieri, sono previsti interventi su un ponte - che si incontra al sesto chilometro - con una conseguente chiusura.

I disagi potrebbero aumentare con l’intervento per rimuovere la frana poco dopo il bivio a sud di San Quirico d’Orcia. Cassia chiusa, deviazione del traffico sulla strada comunale delle “Fornaci”. Ma consentito solo alle auto. I mezzi pesanti dovrebbero passare per Pienza, scendere in Val d’Orcia e riprendere la Cassia dopo Gallina.

Chi deve andare verso la Val di Paglia deve, poi, passare per Radicofani causa i lavori sulla galleria delle “Chiavi” con la Cassia chiusa da lungo tempo. "Per noi autotrasportatori – dice Paolo Contorni presidente della Fita Cna – la situazione sta diventando insostenibile. A pieno carico dalla Val di Paglia alla Siena-Firenze impieghiamo poco meno di tre ore. Aumento dei costi legati ai carburanti, problemi legate ai limiti temporali di guida che impongono, secondo le categorie dei mezzi, soste di riposo. Siamo in grande difficoltà, speriamo innanzi tutto che i tempi vengano rispettati e che ai già troppi problemi non se ne aggiungano altri da qui a poco tempo".