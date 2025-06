Giornata della Ricerca. Le sfide della scienza e le nuove opportunità per le nostre imprese

La ricerca al centro non solo dell’Università, ma dello sviluppo e dell’impresa. La giornata della ricerca di Ateneo si è svolta a Siena con una ricca e partecipata giornata di presentazioni dei molti programmi attivi, in cui in particolare sono stati illustrati i progetti legati al bando ‘New frontiers’, e ‘F-Interdx’. "I progetti ‘New frontiers’ intendono stimolare la ricerca su temi di frontiera, con ricerche high risk che possono darci risultati importanti e interessanti. Ne avremo un bel campionario, che comprendono aree disciplinari molto diverse fra loro - ha spiegato il rettore Roberto Di Pietra -. Così anche con progetti del bando ‘F-Interdx’, rivolto al finanziamento di progetti relativi a ricerche con un carattere fortemente interdisciplinare". Nel corso della giornata, all’interno del rettorato, è stato allestito un percorso con postazioni video che illustrano gli ambiti di ricerca portati avanti in ciascun dipartimento dell’Università di Siena. "Il nostro obiettivo è la ricerca in senso ampio ma se qualcuna delle ricerche è anche trasferibile, penso sia utile per la società - ha detto Di Pietra -. Le imprese e il mondo produttivo possono avvalersi delle applicazioni delle ricerche condotte nel nostro ateneo. Parlare dell’importanza di scienza e ricerca può sembrare una cosa ovvia, eppure non lo è, siamo in tempi che a me sembrano di imbarbarimento".

Durante la giornata si sono tenuti anche due keynote speech, uno tenuto dalla professoressa di archivistica, bibliografia e biblioteconomia dell’Università di Bologna ‘Dove osano le aquile. Le frontiere della humanities computer science’, e uno tenuto da Dario Neri, professore di Biomacromolecules a Eth di Zurigo e Ceo di Philogen ‘Innovazione in biotecnologia farmaceutica. Un resoconto personale’. Mentre Michelangelo Vasta, delegato alla ricerca dell’Università, ha fatto il punto sulla situazione in termini soprattutto di risorse e di potenziale di crescita economica.

"Le università sono un motore della crescita economica e studi recenti mostrano che le due cose sono correlate già nel medioevo. Ma - ha spiegato Vasta, dati alla mano -, al netto dell’inflazione non c’è incremento delle risorse destinate all’Università negli anni, se non negli ultimi anni grazie al Pnrr, e saranno poi gli studi economici a stimare i risultati dell’investimento, ma dobbiamo considerare che queste risorse andranno ad esaurirsi nei prossimi anni. Il mio invito è cercare di intercettare le risorse dove presumibilmente ci sono e ci saranno ancora: in Europa".