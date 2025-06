Spettacolo Mille Miglia. Tuffo nella storia in Piazza

Ieri il passaggio a Siena, con sosta in piazza del Campo. Oggi il percorso a ritroso, con una particolarità, nel passaggio da Montepulciano della Mille Miglia , in programma oggi dalle 9 alle 16, in via Marche, ovvero dalla ‘corta’ di Torrita all’abitato di Gracciano, e poi verso l’altra frazione di Abbadia. Perché normalmente gli eventi spendono il nome della località, per trarne visibilità e prestigio; stavolta, nel programma della maratona per auto d’epoca, Montepulciano non è citata ma, in compenso, è sede di una delle 144 prove cronometrate disseminate sui duemila chilometri di percorso, molto più di una pur spettacolare ‘parata’. Lungo quel tratto dalla stretta sede stradale che attraversa campi coltivati e vigne, inizialmente piano e rettilineo, poi caratterizzato da curve e da una ripida impennata, transiteranno 420 gioielli dell’industria automobilistica mondiale che rievocheranno imprese epiche iniziate negli anni ’20. Ma la Mille Miglia non era solo una corsa folle, ricambiata dall’affetto delle persone, rappresentava anche un banco di prova di soluzioni tecniche, una per tutte il domestico tergicristallo, ideato proprio per quella sfida. E nessuna paura, perché la ‘cronometrata’ di Gracciano non sarà di velocità pura ma di regolarità di guida.

D.M.