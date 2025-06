“Di tutti i colori: Quartieri in festa“ con la scuola primaria

Un’esplosione di colori nel segno dei Quartieri della Festa Barbarossa. Si è concluso, con la fine dell’anno scolastico, il progetto “Di tutti i colori: Quartieri in festa” che ha portato venti alunni della classe prima della Scuola primaria alla scoperta dei Quartieri, dei loro simboli e tradizioni. "Con le visite alle sedi dei Quartieri e momenti di osservazione – spiega Ezia Sabatini, una delle due maestre che hanno ideato e condotto il progetto – i bambini hanno esplorato i colori delle bandiere del Borgo, Canneti, Castello e Prato, imparando a riconoscerne le particolarità e i significati. Con entusiasmo e creatività hanno poi elaborato ciò che hanno appreso attraverso disegni e pitture dando vita a una mostra allestita a Palazzo Chigi". Una mostra inaugurata nei giorni scorsi, in occasione della Festa, e che sarà visitabile, al primo piano, di Palazzo Chigi fino al 23 giugno.

"Le opere esposte – aggiunge la maestra Aurora Piccioni – raccontano, con gli occhi e le mani da bambini, l’amore per San Quirico, il senso di appartenenza al proprio Quartiere e la bellezza delle differenze che convivono nella comunità". Il progetto ha rappresentato un’occasione preziosa per conoscere la cultura locale, rafforzare il legame con il paese sviluppando competenze espressive e collaborative in un clima di festa e partecipazione. "Un progetto che valorizza il nostro patrimonio sociale e umano – commenta il sindaco di San Quirico Marco Bartoli –. Grazie alle maestre che hanno proposto la collaborazione: un modo per avvicinare i giovani sanquirichesi alla nostra Festa. Con questo progetto si gettano le basi per il futuro, mi auguro, longevo del Barbarossa". Fra i lavori dei bambini, tele e disegni: "Un lavoro di colori, emozioni e identità che i piccoli artisti hanno condiviso con orgoglio, offrendo alla cittadinanza uno sguardo autentico sul Barbarossa, visto con gli occhi dei bambini", conclude Sabatini.