Brigante pronto alla sfida : "Anda e Benitos? Se ci sono uno lo monterei volentieri"

di Laura Valdesi

SIENA

Brigante, sullo stato del tuo cellulare hai messo queste parole: ’Un giorno ho letto una frase ma non l’avevo capita. Poi l’ho riletta e diceva ’A volte abbiamo bisogno dei momenti difficili per sapere chi è di famiglia, chi è amico e chi è passeggero’. A chi è rivolto il messaggio?

"Chi resta colpito evidentemente sa di rientrare in una delle tre categorie".

Sono molti quelli che potrebbero restare ’colpiti’?

"Fortunatamente pochi".

Qualche delusione Brigante l’ha avuta?

"Assolutamente sì, fa parte della vita"

Fra gli amici c’è sicuramente il capitano dell’Onda Alessandro Toscano? Oppure rientra fra quelli di famiglia?

"Con lui c’è un rapporto solido, è quasi uno di famiglia. Un punto di riferimento".

Alla cena del piatto di sabato scorso ti ha augurato, già da luglio, di alzare il nerbo per la quarta volta.

"Certo, lui mi conosce bene. E’ uno di quelli che mi conosce di più. Sa come sto vivendo questo avvicinamento al Palio del 2 luglio".

Sentiamo, come si sta avvicinando Brigante all’appuntamento?

"Spero di avere l’opportunità di montare un cavallo da corsa. Il detto recita ’vincere aiuta a vincere’ Vuol dire che aumentano le mie chance di scegliere un primo cavallo".

Brigante, un bambino di Sindia che a 3 anni montava già sui pony, è ora uno dei fantini più corteggiati di Piazza. Cosa è rimasto di quel bimbo?

"Mi sento sempre quel bambino, quando torno a Sindia in particolare. Una sensazione bellissima. Provo a trasmetterla anche ai miei figli. Sebbene siano cresciuti a Siena rimangono legatissimi alle nostre origini, al paese, agli amici sardi. Sono a Siena, non posso che ringraziare per la fiducia e le opportunità ma il cuore rimane comunque legato anche a Sindia".

Quali caratteristiche del popolo sardo ha Brigante?

"Sono un po’ chiuso. Abbastanza permaloso, questo è un difetto, lo so".

Sei arrivato a Siena alla scuderia di Gingillo nel marzo 2014, iniziando l’avventura da solo a Siena. Niente moglie, né figli. In che rapporti sei rimasto con Giuseppe?

"Un rapporto normale. Di rispetto fra colleghi".

Potresti trovarlo come rivale nella Chiocciola, il capitano Niccolò Rugani dice che puoi indossare il giubbetto della Tartuca.

"Essendo diventato anche io un fantino che può andare in situazioni da corsa è possibile trovarci contro. Nel caso sarà sicuramente una bella sfida perché lui è molto forte".

Però qualcuno pensa che potresti indossare anche un giubbetto a sorpresa. Fra le Contrade che corrono ti manca il Drago, per esempio.

"Con il Drago ho un bel rapporto Se c’è la situazione ci monto volentieri".

Nell’Oca hai vinto, del Bruco hai già vestito il giubbetto.

"Con Fontebranda un buonissimo rapporto, anche con la Selva. In via del Comune ho già montato".

L’Istrice?

"Anche con l’Istrice c’è il rapporto".

Diamante grigio è uno dei cavalli che alle prove di notte saranno osservati in vista del debutto?

"Sicuramente lo guarderanno e lo voglio rivedere anche io perché la Piazza è un’altra cosa, anche se in provincia ha fatto belle prestazioni. Non lo voglio sponsorizzare? Esatto, deve farsi vedere lui da solo".

Ma Brigante lo monterebbe?

"Vediamo come va. Di sicuro lo monterò alle prove di notte".

Ti vedremo con lui anche alla Tratta?

"Credo di no".

Bruco, Drago, Oca e Selva: andrai a cercare una delle 4 verdi?

"Non lo so, dipende dove mi danno la possibilità di montare un cavallo da corsa. Se non è nelle quattro verdi va bene lo stesso".

Anda e Bola e Benitos sono superiori a tutti gli altri?

"Non lo so. Spero però che se ci sono mi tocchi uno dei due".

Tuo figlio Daniele ti ha dato qualche consiglio per questo Palio?

"Escono tutti i giorni con me, Daniele fra poco compirà 18 anni, e anche Manuel. Mi aiutano tanto, soprattutto quando non c’è la scuola".

Sarebbe contento babbo Carlo se facessero i fantini di Piazza?

"Contento e allo stesso tempo preoccupato"

Sono bravi?

"No, gli dico sempre che non sono buoni (ride, ndr). A parte le battute, considera che sono sempre a guardare le corse. Hanno la playstation e l’unico gioco riguarda, indovina un po’, le corse!"

Mamma Federica che ne pensa?

"E’ contenta. Forse sono più io timoroso di questa eventualità. Lei ha un carattere forte. E poi monta anche Federica, una passione che ci unisce".

Che cosa deve fare un capitano per convincerti a indossare il giubbetto?

"Sono io che devo convincere forse qualche capitano a darmi fiducia! Perché anche se ho vinto dei Palii sicuramente ho ancora tanto da dimostrare".