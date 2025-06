Previsite, i big ci sono tutti. Idem gli esperti interessanti

I cavalli big ci sono tutti, a partire da Anda e Bola e Benitos. La ’coppia’ – ma solo per quanto riguarda il valore, a detta degli esperti – che potrebbe determinare gli equilibri del lotto. Oppure, secondo altri dirigenti, uscire comunque di scena insieme perché un nuovo Palio con un mezzosangue più forte di tutti gli altri si è già visto – Violenta da Clodia – e i capitani vorrebbero evitare il bis. Ma ci sono anche i nomi a cui si guarda per un possibile debutto, da Dorotea Dimmonia a Diocleziano, a Diamante grigio, a Benito baio. Che non sono però gli unici, fra gli esperti anche Unamore. Questo emerge dalla lista dei 119 nomi ammessi alla previsite che si svolgeranno alla clinica del Ceppo a partire da domenica 22. Serviranno però anche il 23 giugno e la mattina del 24, probabilmente, per terminare gli accertamenti. Che dopo le previsite di ammissione all’Albo a Pian delle Fornaci tornano nella location dove si sono svolte da una vita.

L’elenco è stato diramato dopo la riunione in Comune della commissione veterinaria – erano presenti il capo Carlo Alberto Minniti e Piergiorgio Strozzi –, il sindaco Nicoletta Fabio e i dieci capitani delle Contrade che corrono il 2 luglio. Una convocazione d’obbligo in base all’articolo 37 del Regolamento del Palio per consultarli. E sentire se avevano mezzosangue da segnalare affinché i veterinari valutassero la loro esclusione dalle visite al Ceppo. "Da parte nostra nessun nome è stato indicato – spiega il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi che in questa Carriera è il decano del gruppo –; non ci sono state sorprese nell’elenco. Per quanto riguarda l’iter nulla cambia: ci ritroveremo ancora il 26 giugno (prima della lista dei promossi dopo il Ceppo, ndr) e quindi il 28 per la lettura delle schede". Ci sarà comunque la novità annunciata da Carlo Minniti per cui, dopo le prove all’alba, l’équipe potrà chiedere di rivedere subito nell’Entrone alcuni cavalli. Un ulteriore passaggio a tutela della Festa e per far giungere alla scelta dei capitani il 29 davvero il gruppo migliore e affidabile.

Alle previsite di marzo erano stati ammessi in 159, per cui all’appello ne mancano diversi. Alcuni non hanno concluso l’addestramento, c’è chi è stato ritirato. I vittoriosi? Sono Benitos, Tale e quale (13 anni), Zio Frac e il ’biondo’ Remorex che è il più anziano del parco equino con i suoi 15 anni, a detta anche dei veterinari, comunque ben portati. Chi è già andato al canape e dunque ha fatto esperienza in una stalla di Contrada? Sono 14: Anda e Bola, Ardeglina, Ares elce che potrebbe essere uno dei mezzosangue cercati, Arestetulesu, Brivido sardo, Canarinu, Comancio, Criptha, Ungaros, Veranu, Viso d’angelo, Volpino (anche se poi non corse), Zenis (che viene considerato sia nel lotto in alto che in uno più equilibrato), Zentiles.

Il Comune ora dovrà decidere il crono-programma delle visite al Ceppo che, probabilmente, sarà diffuso già oggi.

Laura Valdesi