"Tittia accolto da tutti con le lacrime agli occhi. Ma resta un Palio aperto"

Capitano Marco Minucci, Tittia prima del Palio aveva detto a La Nazione che c’era grande affetto per il Leocorno. Ricordava sempre con emozione come l’avevate accolto nel 2022, ancora più della vittoria.

"Piazzetta Grassi era gremitissima. Una grande festa, tanti con le lacrime agli occhi".

Il priore Alessandro Mariotti che Tittia ha definito ’il suo preferito’ alla cena della vittoria del 2022, come l’ha accolto?

"Si sono abbracciati appena sceso dalla macchina. Un amore che ritorna. Anche Sandro aveva le lacrime agli occhi".

Sono stati messi nel lotto i cavalli migliori.

"Indipendentemente da come la sorte li ha distribuiti, è bello vedere popoli che sognano. Ci sono però tante accoppiate importanti".

Tittia si è messo subito a lavoro?

"Come sempre concentratissimo. E’ già a mille. Diodoro è il cavallo con cui ha vinto a luglio, lo conosce bene, sa come muoversi".

Anche la rivale Civetta ha formato una grandissima accoppiata.

"Una grande accoppiata".

E’ passato tantissimo tempo dalla vittoria di Scompiglio in Pantaneto, che effetto fa vederlo con il giubbetto del Castellare?

"Jonatan è un professionista che ha scelto la soluzione migliore per lui".

Minucci aveva detto che in base al cavallo avrebbe impostato il Palio.

"L’obiettivo prioritario è provare a vincere ma quando c’è l’avversaria in Piazza anche il canape decide le strategie".

Anda e Bola nel Valdimontone, la terza accoppiata di punta: ve la giocherete in tre?

"Ritengo che sarà un palio molto aperto, non sono le uniche accoppiate interessanti. Vedo cavalli preparati e pronti, altrettanto i fantini".

La.Valde.