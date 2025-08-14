Siena, pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio: bandiera verde, terza prova annullata

Siena, 14 agosto 2025 – Ormai il maltempo a Siena nei giorni del Palio è diventata una consuetudine. Oggi, giovedì 14 agosto, c’è stato un acquazzone su piazza del Campo. Era in programma la terza prova, ma con il tufo bagnato dalla pioggia era impensabile poter procedere. E per questo intorno alle 17 è stata esposta la bandiera verde. Dunque annullata la prova di stasera.

Si diceva che ormai è diventata quasi una consuetudine. Si pensi al 2024, con il record del rinvio di entrambi i Palii nello stesso anno. Poi anche il Palio di luglio di quest’anno era stato rinviato a causa pioggia.

La pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio (Foto Lazzeroni)

Le previsioni

In base alle previsioni dei vari siti meteorologici, al momento la situazione per il 16 agosto non sembra preoccupante. Tutti concordano sul fatto che ci dovrebbe essere cielo sereno per il giorno del Palio. Per il consorzio Lamma c’è una bassissima probabilità di pioggia su Siena, pari al 5%. Precipitazioni assenti anche per 3bmeteo e iLMeteo.it.