Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
Siena, pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio: bandiera verde, terza prova annullata
14 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Siena, pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio: bandiera verde, terza prova annullata

Ormai il maltempo nei giorni della Carriera è diventata una consuetudine. Nel 2024 il record di rinvii, poi la pioggia anche a luglio 2025. Cosa dicono le previsioni per il 16 agosto

Siena, pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio: bandiera verde, terza prova annullata
Per approfondire:

Siena, 14 agosto 2025 – Ormai il maltempo a Siena nei giorni del Palio è diventata una consuetudine. Oggi, giovedì 14 agosto, c’è stato un acquazzone su piazza del Campo. Era in programma la terza prova, ma con il tufo bagnato dalla pioggia era impensabile poter procedere. E per questo intorno alle 17 è stata esposta la bandiera verde. Dunque annullata la prova di stasera

Approfondisci:

Palio dell’Assunta, la Tartuca si aggiudica la seconda prova

Palio dell’Assunta, la Tartuca si aggiudica la seconda prova

Si diceva che ormai è diventata quasi una consuetudine. Si pensi al 2024, con il record del rinvio di entrambi i Palii nello stesso anno. Poi anche il Palio di luglio di quest’anno era stato rinviato a causa pioggia. 

La pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio (Foto Lazzeroni)
La pioggia in piazza del Campo a due giorni dal Palio (Foto Lazzeroni)

Le previsioni

In base alle previsioni dei vari siti meteorologici, al momento la situazione per il 16 agosto non sembra preoccupante. Tutti concordano sul fatto che ci dovrebbe essere cielo sereno per il giorno del Palio. Per il consorzio Lamma c’è una bassissima probabilità di pioggia su Siena, pari al 5%. Precipitazioni assenti anche per 3bmeteo e iLMeteo.it.

