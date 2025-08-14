Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
CronacaSiena e il Palio, tutto quello che devi sapere sulla carriera dell'Assunta 2025
14 ago 2025
MARIANNA GRAZI
Cronaca
Naviga nell'articolo:

1

Siena e il Palio, tutto quello che devi sapere sulla carriera dell'Assunta 2025

2

Le dieci contrade che corrono il Palio dell'Assunta e le rivalità

3

Fantini e cavalli: la tratta e le monte del Palio dell'Assunta 2025

4

Il Drappellone ("maestoso e raffinato") e il Masgalano

5

Siena, le fasi del Palio e dove vederlo in tv. E la solita parata di vip

Siena e il Palio, tutto quello che devi sapere sulla carriera dell'Assunta 2025

Le contrade, le accoppiate fantino-cavallo, le favorite e dove vedere la carriera del 16 agosto

A Siena è conto alla rovescia per il Palio dell'Assunta (foto Paolo Lazzeroni)

Siena, 13 agosto 2025 – Il tufo è rovente a Siena, mentre la città si prepara a vivere il secondo degli appuntamenti annuali con la sua storia: il Palio dell’Assunta. Sabato 16 agosto Piazza del Campo torna a trasformarsi in un’arena unica al mondo, dove tradizione, passione e rivalità secolari si intrecciano in una corsa di tre giri di campo capace di tenere con il fiato sospeso l’intera città e migliaia di spettatori, sia quelli presenti fin dalle prime ore della giornata in città sia comodamente seduti davanti alla tv.

Tra i riti antichi che si ripetono a ogni edizione, l’arte del drappellone, le contrade schierate in attesa del mortaretto, la curiosità per la presenza di vip e ospiti illustri – quest’anno con nomi che fanno sognare anche il jet set internazionale – l’edizione di agosto 2025 promette di essere uno spettacolo da ricordare.

Continua a leggere questo articolo

