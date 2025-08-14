Siena e il Palio, tutto quello che devi sapere sulla carriera dell'Assunta 2025

Siena, 13 agosto 2025 – Il tufo è rovente a Siena, mentre la città si prepara a vivere il secondo degli appuntamenti annuali con la sua storia: il Palio dell’Assunta. Sabato 16 agosto Piazza del Campo torna a trasformarsi in un’arena unica al mondo, dove tradizione, passione e rivalità secolari si intrecciano in una corsa di tre giri di campo capace di tenere con il fiato sospeso l’intera città e migliaia di spettatori, sia quelli presenti fin dalle prime ore della giornata in città sia comodamente seduti davanti alla tv.

Tra i riti antichi che si ripetono a ogni edizione, l’arte del drappellone, le contrade schierate in attesa del mortaretto, la curiosità per la presenza di vip e ospiti illustri – quest’anno con nomi che fanno sognare anche il jet set internazionale – l’edizione di agosto 2025 promette di essere uno spettacolo da ricordare.