"Anda era uno che volevo. Con Gingillo abbiamo un solo obiettivo: vincere"

Capitano Aldo Nerozzi del Valdimontone, c’è stata un’esplosione di gioia in Piazza quando la sorte ha mandato Anda e Bola, uno dei cavalli più desiderati, nei Servi.

"Verissimo. Sono molto, molto contento del cavallo e anche del fantino. E’ uno di quelli che avrei voluto. Quanto a Gingillo, sapete bene quanta è la mia considerazione per lui. Però adesso vorrei vincere".

Nerozzi l’aveva detto anche prima dell’assegnazione: ’va bene l’estrazione a sorte, ma ora bisogna concretizzare’.

"E’ quello che proveremo a fare".

Il capitano della Civetta Roberto Papei aveva detto che se fossero stati presi i migliori sarebbe venuta fuori una paliata.

"Certo, sarà così. Tanti s’impegneranno per vincere anche se poi, alla fine, toccherà ad uno soltanto. Io te lo assicuro che ci proverò".

Questa volta i capitani hanno preso tutti i migliori. Un lotto super.

"Essendoci tutti i cavalli migliori perché non prenderli?"

Benitos è andato nella Civetta, Diodoro nel Leocorno: il Valdimontone se la giocherà con queste accoppiate?

"A seconda delle situazioni che si creano anche gli altri possono dire la loro visto il lotto che è stato formato. Nessuno è escluso".

Com’è stato accolto Gingillo nei Servi?

"Secondo te? Molto bene. Direi benissimo. C’è stata una nuova esplosione di gioia, dopo quella in Piazza, al suo arrivo".

Salvatore Nieddu sperava di debuttare ma di fronte a questa situazione non potrà obiettare niente.

"Ci ho parlato subito. Anche lui ha capito benissimo che non era il momento. Per un ragazzo che deve esordire sapere che dopo Gingillo o Scompiglio monta lui... Con l’accoppiata che abbiamo c’è un unico obiettivo".

