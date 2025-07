"Comancio è un piazzaiolo. Gingillo? Sempre stimato"

"Sono molto contento di come è andata la sorte. Comancio mi piaceva. Onestamente ci sono cavalli che vanno più forte, però lo vedo un piazzaiolo. Quindi mi piaceva e mi piace", dice il capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi. "Ha questo problema che tira qualche calcetto, ci stiamo lavorando e mi sembra che stia migliorando", dice soffermandosi sul comportamento tenuto da Comancio nella seconda prova a seguito del quale il mossiere Renato Bircolotti lunedì ha convocato una riunione con i capitani. "Credo che sia stato giusto farla in quanto chiedeva collaborazione. Che è fondamentale, si possono fare tante cose rischiando meno. Perché a fare male ad un cavallo dispiacerebbe troppo".

Con Gingillo un rapporto ormai consolidato.

"Un fantino che ho sempre stimato da quando era ancora un ragazzetto. Sono stato molto chiaro che non lo avrei forzato assolutamente a venire da noi. Doveva montare il cavallo che gli piaceva. Ci siamo dati fiducia, reciprocamente. E la cosa è andata".

Salvatore Nieddu, il fantino che Nerozzi segue da lungo tempo, deve saltare il debutto. Ci teneva molto.

"Anche io ci tengo tantissimo a Salvatore. E’ uno che è al canape, pronto per debuttare. Mi è capitata ancora una volta una situazione per cui in tre Palii ho montato due volte Scompiglio e una, appunto, Gingillo. Credo che se arriva dietro a questi due personaggi deve essere molto contento".

Le altre accoppiate? Un Palio non troppo decifrabile rispetto al passato per quanto riguarda i valori.

"Perché ci sono accoppiate che vanno forte, da considerare importanti. Ma nel Palio, lo sai, vince uno. E poi le prove sono prove e quando si fa l’andatura da Palio bisogna vedere come va".

Una Carriera un po’ a carte coperte.

"Sì, dove ci può stare anche la sorpresa".

La.Valde.