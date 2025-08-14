Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
CronacaPalio dell’Assunta, la Tartuca si aggiudica la seconda prova
14 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Palio dell’Assunta, la Tartuca si aggiudica la seconda prova

In vista della carriera del prossimo 16 agosto, ecco come è andata in Piazza

La seconda prova del Palio (Foto Paolo Lazzeroni)

La seconda prova del Palio (Foto Paolo Lazzeroni)

Per approfondire:

Siena, 14 agosto 2025 – Il Palio dell’Assunta si avvicina. E’ stata la Tartuca ad aggiudicarsi la seconda prova in vista della carriera in programma dopodomani, 16 agosto. 

Ai canapi buona la partenza della Civetta ma è stato il Valdimontone a girare in testa la prima curva di San Martino mantenendo la prima posizione fino all'inizio del terzo giro quando è sopraggiunta la Tartuca che ha poi vinto la prova con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Alessandro Cersosimo.

Regolare l'uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9 in piazza del Campo. Per la terza prova (questa sera, 14 agosto, ore 19.15) l'ordine ai canapi sarà secondo l'ordine d'estrazione delle Contrade per l'assegnazione dei cavalli: Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa).

© Riproduzione riservata

