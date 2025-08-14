Palio dell’Assunta, la Tartuca si aggiudica la seconda prova

Siena, 14 agosto 2025 – Il Palio dell’Assunta si avvicina. E’ stata la Tartuca ad aggiudicarsi la seconda prova in vista della carriera in programma dopodomani, 16 agosto.

Ai canapi buona la partenza della Civetta ma è stato il Valdimontone a girare in testa la prima curva di San Martino mantenendo la prima posizione fino all'inizio del terzo giro quando è sopraggiunta la Tartuca che ha poi vinto la prova con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Alessandro Cersosimo.

Regolare l'uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9 in piazza del Campo. Per la terza prova (questa sera, 14 agosto, ore 19.15) l'ordine ai canapi sarà secondo l'ordine d'estrazione delle Contrade per l'assegnazione dei cavalli: Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa).