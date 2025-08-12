Un Palio da star, Eddie Redmayne in piazza del Campo. Attesa per l'arrivo di Madonna

Siena, 12 agosto 2025 – In incognito, vestito stile casual. Cappellino in testa e bottiglietta di acqua in mano, si è confuso a Siena tra proprietari di cavalli, fantini e dirigenti palieschi davanti al Comune mentre si svolgevano stamani le prove all'alba dei mezzosangue più giovani che non possono ancora partecipare al Palio. Ma in tanti hanno capito ben presto, visto che parlava inglese, che quello non era un proprietario stile Mark Getty, che da anni porta i cavalli in Piazza. E' stato riconosciuto il premio Oscar Eddie Redmayne, attore e modello inglese. Vincitore della statuetta nel 2015 per la sua interpretazione di Stephen Hawking in 'La teoria del tutto'. E nomination anche nel 2016 per 'The Danish girl'. tanti i consensi per l'interpretazione dello sciacallo nella serie 'The day of jackal' nel 2024 che gli è valsa la terza candidatura la Golden Globe.

Eddie Redmayne a Siena (foto Paolo Lazzeroni)

A fargli da cicerone speciale c'era Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, la fantina che domani farà le batterie della tratta su Amarcord de Mores. Quando alcuni ragazzini si sono accorti che si trattava di una star si sono precipitati da Redmayne per il selfie di rito. A cui l'artista non si è sottratto, prima di allontanarsi in tutta fretta con il suo gruppo. Sicuramente assisterà anche al Palio da una finestra dei palazzi nobili che si affacciano sulla Piazza, probabilmente Palazzo d'Elci. Ovviamente ci sarà la solita parata di stelle il giorno del Palio dell’Assunta, fra gli altri nomi il più atteso è sicuramente quello di Madonna. Le voci sono sempre più insistenti e, fatti salvi ripensamenti dell’ultimo minuto, anche la cantante-icona potrebbe affacciarsi alle finestre di Piazza nel giorno del Palio.