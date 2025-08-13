Siena, assegnati i cavalli per il Palio dell’Assunta: la sorte bacia le contrade rivali

Siena, 13 agosto 2025 – Grande emozione in piazza del Campo per uno degli appuntamenti più attesi del Palio. Oggi, 13 agosto, sono stati assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno la Carriera dell’Assunta il 16 agosto. La sorte ha baciato le contrade rivali di Civetta e Leocorno a cui sono andati i cavalli già vincitori in piazza del Campo, rispettivamente Benitos e Diodoro.

PALIO agosto 2025 ASSEGNAZIONE

Ad esultare anche i contradaioli del Valdimontone a cui è andato in sorte Anda e Bola, considerato tra i più forti. Altri cinque i cavalli con almeno una carriera alle spalle Zenis, Diosu de Campeda, Ungaros, Viso d'Angelo e Veranu assegnati rispettivamente a Drago, Aquila, Giraffa, Pantera e Onda. Due invece gli esemplari esordienti: Diamante Grigio al Bruco ed Entu de P. Ulpu alla Tartuca.

Definite le monte in vista della prima prova: Giovanni Atzeni detto Tittia e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, i fantini che hanno più vittorie all'attivo tra quelli in attività, monteranno in due contrade rivali. Il primo nel Leocorno formerà l'accoppiata con Diodoro, con cui aveva vinto nella Carriera di luglio nell'Oca; il secondo andrà invece nella Civetta dove trova Benitos, cavallo vincitore della Carriera dell'agosto 2024 con la contrada della Lupa.

Per la contrada dell'Onda su Veranu c'è Sebastiano Murtas detto Grandine. Nel Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo forma l'accoppiata con Anda e Bola. Per la prima prova il Drago punterà su un giovane che ancora non ha corso palii: Diego Minucci monterà Zenis. Per la Giraffa su Ungaros c'è Elias Mannucci detto Turbine. Quindi il Bruco che per il debuttante Diamante Grigio sceglie Carlo Sanna detto Brigante. Nella Tartuca va Antonio Siri detto Amsicora, che torna dopo una squalifica di sette palii, e che monterà l'esordiente Entu de Pedra Ulpu. Torna dopo una squalifica anche Dino Pes detto Velluto, nella Pantera con Viso d'Angelo. L’Aquila con Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.