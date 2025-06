Fiamme nel campo vicino a un distributore

Sono state quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate per gran parte della giornata di ieri alla periferia di Grosseto, per spegnere un grosso incendio che aveva attaccato un campo di grano che si trova a San Martino, proprio a due passi da uno stoccaggio di idrocarburi. Le fiamme si sono originate nei terreni adiacenti alla centrale a biogas e l’alta colonna di fumo, prima dell’intervento dei pompieri, si vedeva a molti chilometri di distanza. Circostanza questa che aveva fatto allarmare molte persone in città che sui social avevano fatto scattare un tam tam preoccupato. L’allarme intorno alle 11.30. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche i volontari antincendio che sono stati utilizzati per circoscrivere l’incendio che, spinto dal vento, si stava velocemente indirizzando verso alcune abitazioni che si trovano nella zona. Il campo di grano è andato distrutto anche per colpa del vento forte che stava soffiando ma, grazie all’intervento anche dell’elicottero della Regione, la situazione è stata messa sotto controllo. Il pericolo maggiore che è stato scongiurato anche per un distributore di carburante che si trova non lontano dall’incendio. Fortunatamente c’è stato il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco.